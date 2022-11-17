https://ria.ru/20221117/gaz-1832221458.html

Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз

Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз - РИА Новости, 17.11.2022

Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его счет за газ увеличился в 15 раз на фоне роста инфляции в стране и конфликта на Украине. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:15

2022-11-17T15:15

2022-11-17T15:16

ханно певкур

украина

россия

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его счет за газ увеличился в 15 раз на фоне роста инфляции в стране и конфликта на Украине."В Эстонии инфляция составляет около 20%, и это очень тяжело. Мой собственный счет за газ увеличился в 15 раз. Сейчас стало немного лучше... Мы все платим цену за то, что произошло, очень дорогую цену, но это не значит, что мы должны ... прекратить поддерживать Украину. Особенно Эстония, особенно восточный фланг НАТО, потому что мы являемся входной дверью альянса (в Россию)", - заявил Певкур в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, ослабнет ли помощь Украине на фоне энергокризиса и роста инфляции в ЕС.Глава минобороны Эстонии добавил, что помощь Украине продолжается. Эстония проводит обучение украинских солдат в различных областях, некоторые из них "особые" и, по словам Певкура, он не может о них говорить открыто.Как отметил министр, на данный момент непосредственной угрозы на эстонской границе нет, но при этом стоит оставаться внимательными и продолжать наблюдать за ситуацией за границами страны.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html

https://ria.ru/20221116/erunda-1831798968.html

украина

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханно певкур, украина, россия, эстония