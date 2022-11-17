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Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз - РИА Новости, 17.11.2022
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Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз
Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз - РИА Новости, 17.11.2022
Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его счет за газ увеличился в 15 раз на фоне роста инфляции в стране и конфликта на Украине. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:15
2022-11-17T15:16
ханно певкур
украина
россия
эстония
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его счет за газ увеличился в 15 раз на фоне роста инфляции в стране и конфликта на Украине."В Эстонии инфляция составляет около 20%, и это очень тяжело. Мой собственный счет за газ увеличился в 15 раз. Сейчас стало немного лучше... Мы все платим цену за то, что произошло, очень дорогую цену, но это не значит, что мы должны ... прекратить поддерживать Украину. Особенно Эстония, особенно восточный фланг НАТО, потому что мы являемся входной дверью альянса (в Россию)", - заявил Певкур в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, ослабнет ли помощь Украине на фоне энергокризиса и роста инфляции в ЕС.Глава минобороны Эстонии добавил, что помощь Украине продолжается. Эстония проводит обучение украинских солдат в различных областях, некоторые из них "особые" и, по словам Певкура, он не может о них говорить открыто.Как отметил министр, на данный момент непосредственной угрозы на эстонской границе нет, но при этом стоит оставаться внимательными и продолжать наблюдать за ситуацией за границами страны.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html
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ханно певкур, украина, россия, эстония
Ханно Певкур, Украина, Россия, Эстония
15:15 17.11.2022 (обновлено: 15:16 17.11.2022)
 
Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз

Глава Минобороны Эстонии Певкур заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз из-за инфляции

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его счет за газ увеличился в 15 раз на фоне роста инфляции в стране и конфликта на Украине.
"В Эстонии инфляция составляет около 20%, и это очень тяжело. Мой собственный счет за газ увеличился в 15 раз. Сейчас стало немного лучше... Мы все платим цену за то, что произошло, очень дорогую цену, но это не значит, что мы должны ... прекратить поддерживать Украину. Особенно Эстония, особенно восточный фланг НАТО, потому что мы являемся входной дверью альянса (в Россию)", - заявил Певкур в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, ослабнет ли помощь Украине на фоне энергокризиса и роста инфляции в ЕС.
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Глава минобороны Эстонии добавил, что помощь Украине продолжается. Эстония проводит обучение украинских солдат в различных областях, некоторые из них "особые" и, по словам Певкура, он не может о них говорить открыто.
Как отметил министр, на данный момент непосредственной угрозы на эстонской границе нет, но при этом стоит оставаться внимательными и продолжать наблюдать за ситуацией за границами страны.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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