https://ria.ru/20221117/gaz-1832183757.html

Сербия получит дополнительные два миллиона кубометров российского газа

Сербия получит дополнительные два миллиона кубометров российского газа - РИА Новости, 17.11.2022

Сербия получит дополнительные два миллиона кубометров российского газа

Сербия с 1 декабря будет получать дополнительные 2 миллиона кубометров газа в сутки из России к объемам, о которых договорились ранее, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:16

2022-11-17T13:16

2022-11-17T13:39

экономика

сербия

душан баятович

россия

белград (город)

газпром

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БЕЛГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Сербия с 1 декабря будет получать дополнительные 2 миллиона кубометров газа в сутки из России к объемам, о которых договорились ранее, заявил РИА Новости гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович."Мы договорились о поставках дополнительных 2 миллионов кубически метрах газа в сутки, начиная с 1 декабря", - заявил агентству Баятович.В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год, или 62% своих годовых потребностей в газе, и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826856954.html

сербия

россия

белград (город)

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экономика, сербия, душан баятович, россия, белград (город), газпром