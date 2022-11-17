https://ria.ru/20221117/forum-1832264263.html

Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия пройдет в Казани

Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия пройдет в Казани - РИА Новости, 17.11.2022

Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия пройдет в Казани

Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия пройдет в Казани 4-9 декабря и соберет около 1 тысячи участников, сообщают организаторы. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:12

2022-11-17T17:12

2022-11-17T17:12

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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия пройдет в Казани 4-9 декабря и соберет около 1 тысячи участников, сообщают организаторы."С 4 по 9 декабря Казань примет международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, организуемый министерством иностранных дел РФ совместно с правительством Татарстана. В мероприятии примет участие около 1 тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки", - говорится в сообщении.Официальная церемония открытия и пленарное заседание форума пройдут 5 декабря. В последующие дни запланированы тематические мероприятия на различных площадках. В частности, состоятся конференции управляющих объектами, молодых специалистов в области всемирного наследия, заседания по проблемам промышленного наследия, религиозного наследия.Также предстоит обсудить проект "Великий шелковый путь", восстановление сирийской Пальмиры, молодежную модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.Кроме того, в рамках форума 1-4 декабря на базе международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО в Санкт-Петербургском горном университете состоится отдельная конференция с иностранным участием "Природопользование и сохранение всемирного наследия".Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года – один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в ее рамках формировался Список всемирного наследия – перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20221112/yunesko-1831098462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, россия, азия, снг, юнеско, культура