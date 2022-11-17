https://ria.ru/20221117/forma-1832213070.html

В Госдуме предложили выделять средства на покупку школьной формы

В Госдуме предложили выделять средства на покупку школьной формы - РИА Новости, 17.11.2022

В Госдуме предложили выделять средства на покупку школьной формы

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала РИА Новости, что выступила с предложением, чтобы те семьи, которые не... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:47

2022-11-17T14:47

2022-11-17T14:47

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала РИА Новости, что выступила с предложением, чтобы те семьи, которые не получили единое пособие, имели возможность перед первым сентября получить средства для покупки школьной формы.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение отказаться от термина "универсальное"."Мы будем вносить предложение, чтобы те семьи, которые не получили универсальное пособие, имели возможность накануне первого сентября получить средства для покупки школьной формы", - сказала она.По словам депутата, следует решать вопрос финансирования приобретения школьной формы, так как у разных семей разное финансовое положение."Вопрос не только в ведении формы, и в финансировании всего этого. Поэтому совершенно очевидно, что разные финансовые возможности у родителей, а сегодня форму приобретают родители, поэтому, простите, вот вчера Сергей Сергеевич (Кравцов) говорил только о форме, а не о содержании… Поэтому пока на сегодняшний момент, увы, каких-либо механизмов, которые поддерживали бы малообеспеченные семьи, их нет", - сказала депутат.Как сказала Останина, школьная форма должна быть удобной и современной, а дети должны стать "первыми дизайнерами своей одежды"."Школьная форма должна быть стильной, современной, удобной. Так, чтобы она нравилась самим детям, комфортной. Первое - она должна быть из натурального материала… Мне думается, что надо позволить пофантазировать самим детям, спросить у них. Дети сами должны быть первыми дизайнерами своей одежды", - добавила она.Накануне в Госдуме прошел правительственный час с министром просвещения Сергеем Кравцовым. В ходе общения с депутатами министр высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях.

https://ria.ru/20221117/forma-1832194531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, госдума рф, россия