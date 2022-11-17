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В Госдуме предложили обсудить введение единой школьной формы - РИА Новости, 17.11.2022
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В Госдуме предложили обсудить введение единой школьной формы
В Госдуме предложили обсудить введение единой школьной формы - РИА Новости, 17.11.2022
В Госдуме предложили обсудить введение единой школьной формы
Введение единой школьной формы требует широкого обсуждения, в том числе в вопросе финансирования, можно предусмотреть аналог "Пушкиной карты" на покупку формы... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:39
2022-11-17T13:39
общество
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение единой школьной формы требует широкого обсуждения, в том числе в вопросе финансирования, можно предусмотреть аналог "Пушкиной карты" на покупку формы для учащихся, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин ("Новые люди")."Возможно, стоит предусмотреть аналог "Пушкинской карты", но только для покупки школьной формы. На карту бы зачислялись деньги в начале августа, а далее родители могли бы её приобрести", - заявил парламентарий.Гулин подчеркнул, что введение единой школьной формы в образовательных учреждениях требует широкого обсуждения с родительским сообществом и самими школьниками, и выразил уверенность, что при реализации инициативы покупка формы должна финансироваться из федерального и регионального бюджетов.Депутат уточнил, что каких-либо инициатив в профильном комитете по теме школьной формы нет, но на ближайшем заседании комитета эту тему могут обсудить.Накануне в Госдуме прошел правительственный час с министром просвещения Сергеем Кравцовым. В ходе общения с депутатами министр высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях.
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общество, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Сергей Кравцов, Госдума РФ
13:39 17.11.2022
 
В Госдуме предложили обсудить введение единой школьной формы

В Госдуме предложили предусмотреть аналог "Пушкинской карты" на покупку школьной формы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкУченицы
Ученицы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение единой школьной формы требует широкого обсуждения, в том числе в вопросе финансирования, можно предусмотреть аналог "Пушкиной карты" на покупку формы для учащихся, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин ("Новые люди").
"Возможно, стоит предусмотреть аналог "Пушкинской карты", но только для покупки школьной формы. На карту бы зачислялись деньги в начале августа, а далее родители могли бы её приобрести", - заявил парламентарий.
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Гулин подчеркнул, что введение единой школьной формы в образовательных учреждениях требует широкого обсуждения с родительским сообществом и самими школьниками, и выразил уверенность, что при реализации инициативы покупка формы должна финансироваться из федерального и регионального бюджетов.
"Если мы это планируем вводить, то нужно думать и о финансировании этого всего. От разработки дизайн-проектов формы до поддержки семей, у которых не будет хватать денег, чтобы её купить", - отметил он.
Депутат уточнил, что каких-либо инициатив в профильном комитете по теме школьной формы нет, но на ближайшем заседании комитета эту тему могут обсудить.
Накануне в Госдуме прошел правительственный час с министром просвещения Сергеем Кравцовым. В ходе общения с депутатами министр высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях.
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