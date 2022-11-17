https://ria.ru/20221117/fizika-1832120663.html

Физики из Петербурга смоделируют процесс, важный для полета на Марс

Физики из Петербурга смоделируют процесс, важный для полета на Марс - РИА Новости, 17.11.2022

Физики из Петербурга смоделируют процесс, важный для полета на Марс

Ученые кафедры физики Земли Санкт-Петербургского государственного университета, сотрудничающие с Харбинским политехническим университетом (КНР), выиграли... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:25

2022-11-17T09:25

2022-11-17T11:44

космос - риа наука

владимир семенов

марс

санкт-петербург

китай

санкт-петербургский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ученые кафедры физики Земли Санкт-Петербургского государственного университета, сотрудничающие с Харбинским политехническим университетом (КНР), выиграли трехлетний грант Российского научного фонда (РНФ) и Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) для моделирования так называемого магнитного пересоединения – процесса, понимание которого важно для планирования полетов на Марс, сообщили РИА Новости в СПбГУ.По оценкам специалистов, полет на Марс может занять около года, для чего потребуется космический корабль, выдерживающий соответствующую нагрузку. Чтобы это стало возможно, требуется подробно изучить влияние космической радиации на конструкции будущего корабля и человека. Для этого, в частности, надо исследовать процесс магнитного пересоединения, в котором "создаются" заряженные частицы (протоны и электроны) особенно высоких энергий.Целью строящегося в Харбине центра космического ускорительного центра (SESRI, Space Environment Simulation Research Infrastructure) станет изучение внешней космической среды, которая наполнена частицами высоких энергий, опасных для человека. Во время совместной работы над проектом "Магнитное пересоединение в космической и лабораторной плазме: компьютерные симуляции и эмпирическое моделирование" китайские ученые создадут искусственную магнитосферу в огромной вакуумной цилиндрической камере размерами 6 метров в диаметре и 10 метров в длину. Это позволит разместить внутри несколько десятков датчиков для измерения магнитного поля, на основе которых физики СПбГУ смогут смоделировать происходящие в камере процессы магнитного пересоединения и генерацию ускоренных частиц.Кроме этого, совместная работа по гранту включает в себя численное моделирование и расчет всех процессов, происходящих в магнитосфере. Планируется описать, что в процессе магнитного пересоединения произойдет с магнитным полем и плазмой, состоящей из миллиардов протонов и электронов. Работу предполагается проводить вместе с созданной в рамках мегагранта правительства РФ Лабораторией исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ, которая разрабатывает объединенную модель "атмосфера-магнитосфера-ионосфера".Явление магнитного пересоединения также считается ответственным за полярные сияния, солнечные вспышки и многие другие взрывообразные явления в космосе. Поэтому, помимо помощи в организации длительных полетов в открытом космосе, изучение искусственной магнитосферы может помочь лучше понимать особенности влияния солнечной активности на магнитное поле Земли, на космическую погоду и, следовательно, на работоспособность спутников в околоземном пространстве, а также на функционирование линий электропередач в Арктике и здоровье людей, добавили в СПбГУ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/mars-1766500856.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/mask-1756713281.html

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китай

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, владимир семенов, марс, санкт-петербург, китай, санкт-петербургский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука