https://ria.ru/20221117/finiko-1832135382.html

Россия потребовала выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Россия потребовала выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 17.11.2022

Россия потребовала выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по уголовному... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:37

2022-11-17T10:37

2022-11-17T10:42

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве."По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.По информации Генпрокуратуры, Зыгмунтович был задержан Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому российское надзорное ведомство направило в Минюст ОАЭ запрос о его выдаче."В настоящее время этот запрос находится на рассмотрении в компетентных органах ОАЭ. Сабиров М.Р. и Сабиров Э.И. по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск, однако на текущий момент сведений об установлении их местонахождения не поступало", - уточняют в ведомстве.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Зыгмунтович является одним из сооснователей Finiko, а Сабировы имели отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.По версии следствия, финансовую пирамиду создавали с сентября 2018-го по июль 2019 года. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.Сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек. Распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль – до 5% в день, хотя по сути это была классическая схема Понци, или финансовая пирамида.В апреле этого года МВД РФ сообщало, что подсчитанный ущерб на тот момент уже превысил 5 миллиардов рублей. От потерпевших поступило около 10 тысяч заявлений.На июль этого года, было известно об уголовных делах против четырех организаторов пирамиды, в том числе Зыгмунтовиче, и 18 активных участников. Часть из них скрывалась от следствия, часть была задержана – одной из последних была поймана директор пирамиды Анна Серикова под псевдонимом Тиффани, лично привлекшая более 5 миллионов долларов.Опыт "МММ", "Властелины", "Кэшбери" и других лопнувших финансовых пирамид россиян не научил остерегаться подобных структур: как сообщали минувшим летом в ЦБ РФ, ежегодно жители России относят мошенникам из пирамид 10-12 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210910/piramida-1749549206.html

https://ria.ru/20220422/finiko-1784987896.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, генеральная прокуратура рф