https://ria.ru/20221117/ferma-1832262082.html

На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели

На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели - РИА Новости, 17.11.2022

На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели

На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:11

2022-11-17T17:11

2022-11-17T17:11

щелково

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково."Щёлковская ферма планирует в этом году произвести 400 тысяч мальков. В последующие годы этот показатель должен достигнуть миллиона особей в год", - говорится в сообщении пресс-службы.По словам руководителя фермы Антона Швеца, мальков кормят сбалансированными кормами в условиях закрытого водоснабжения, а автоматизированные процессы позволяют контролировать весь цикл выращивания.На начальном этапе вес малька не достигает грамма. На хозяйстве их будут выращивать до 20 граммов, после чего продавать в рыбные хозяйства области.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/ferma-1821504894.html

щелково

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково