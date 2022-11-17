https://ria.ru/20221117/ferma-1832262082.html
На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели
На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели - РИА Новости, 17.11.2022
На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели
На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:11
2022-11-17T17:11
2022-11-17T17:11
щелково
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково."Щёлковская ферма планирует в этом году произвести 400 тысяч мальков. В последующие годы этот показатель должен достигнуть миллиона особей в год", - говорится в сообщении пресс-службы.По словам руководителя фермы Антона Швеца, мальков кормят сбалансированными кормами в условиях закрытого водоснабжения, а автоматизированные процессы позволяют контролировать весь цикл выращивания.На начальном этапе вес малька не достигает грамма. На хозяйстве их будут выращивать до 20 граммов, после чего продавать в рыбные хозяйства области.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/ferma-1821504894.html
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково.
"Щёлковская ферма планирует в этом году произвести 400 тысяч мальков. В последующие годы этот показатель должен достигнуть миллиона особей в год", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам руководителя фермы Антона Швеца, мальков кормят сбалансированными кормами в условиях закрытого водоснабжения, а автоматизированные процессы позволяют контролировать весь цикл выращивания.
На начальном этапе вес малька не достигает грамма. На хозяйстве их будут выращивать до 20 граммов, после чего продавать в рыбные хозяйства области.