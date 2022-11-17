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На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели - РИА Новости, 17.11.2022
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На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели
На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели - РИА Новости, 17.11.2022
На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели
На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:11
2022-11-17T17:11
щелково
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково."Щёлковская ферма планирует в этом году произвести 400 тысяч мальков. В последующие годы этот показатель должен достигнуть миллиона особей в год", - говорится в сообщении пресс-службы.По словам руководителя фермы Антона Швеца, мальков кормят сбалансированными кормами в условиях закрытого водоснабжения, а автоматизированные процессы позволяют контролировать весь цикл выращивания.На начальном этапе вес малька не достигает грамма. На хозяйстве их будут выращивать до 20 граммов, после чего продавать в рыбные хозяйства области.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/ferma-1821504894.html
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щелково
Щелково
17:11 17.11.2022
 

На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ЩелковоНа щёлковской ферме налажено выращивание мальков форели
На щёлковской ферме налажено выращивание мальков форели - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Щелково
На щёлковской ферме налажено выращивание мальков форели
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На ферме в Щёлкове налажено выращивание мальков радужной и янтарной форели, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шелково.
"Щёлковская ферма планирует в этом году произвести 400 тысяч мальков. В последующие годы этот показатель должен достигнуть миллиона особей в год", - говорится в сообщении пресс-службы.
Посев кукурузы на полях СПК Колхоз имени С. Г. Шаумяна в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 17:06В России
Фермеру под Москвой выделили 30 гектаров земли на развитие производства
По словам руководителя фермы Антона Швеца, мальков кормят сбалансированными кормами в условиях закрытого водоснабжения, а автоматизированные процессы позволяют контролировать весь цикл выращивания.
На начальном этапе вес малька не достигает грамма. На хозяйстве их будут выращивать до 20 граммов, после чего продавать в рыбные хозяйства области.
 
Щелково
 
 
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