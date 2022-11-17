https://ria.ru/20221117/evrosoyuz-1832246360.html

В МИД заявили об активной милитаризации Евросоюза

В МИД заявили об активной милитаризации Евросоюза - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД заявили об активной милитаризации Евросоюза

Предложенный ЕС план действий по военной мобильности подтверждает активную милитаризацию Евросоюза, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:25

2022-11-17T16:25

2022-11-17T16:25

в мире

жозеп боррель

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложенный ЕС план действий по военной мобильности подтверждает активную милитаризацию Евросоюза, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Подготовка такого документа подтверждает активную милитаризацию европроекта, который изначально создавался для предотвращения войны в Европе. Сейчас же в ЕС все подчинено логике военной конфронтации с нашей страной. По сути происходит сращивание с НАТО, под эти задачи переформатируется гражданская инфраструктура Евросоюза, включая транспортно-транзитную сеть, чтобы обеспечить быструю переброску тяжелой техники по направлению Запад-Восток", - сказал он в ходе брифинга.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато