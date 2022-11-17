https://ria.ru/20221117/evrosoyuz-1832246360.html
В МИД заявили об активной милитаризации Евросоюза
В МИД заявили об активной милитаризации Евросоюза - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД заявили об активной милитаризации Евросоюза
Предложенный ЕС план действий по военной мобильности подтверждает активную милитаризацию Евросоюза, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:25
2022-11-17T16:25
2022-11-17T16:25
в мире
жозеп боррель
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложенный ЕС план действий по военной мобильности подтверждает активную милитаризацию Евросоюза, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Подготовка такого документа подтверждает активную милитаризацию европроекта, который изначально создавался для предотвращения войны в Европе. Сейчас же в ЕС все подчинено логике военной конфронтации с нашей страной. По сути происходит сращивание с НАТО, под эти задачи переформатируется гражданская инфраструктура Евросоюза, включая транспортно-транзитную сеть, чтобы обеспечить быструю переброску тяжелой техники по направлению Запад-Восток", - сказал он в ходе брифинга.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО
В МИД заявили об активной милитаризации Евросоюза
Замглавы департамента МИД Нечаев: план военной мобильности подтверждает милитаризацию ЕС