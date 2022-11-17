https://ria.ru/20221117/eksport-1832100118.html

Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию

Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию - РИА Новости, 17.11.2022

Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию

Япония увеличила в октябре этого года экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1%, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров, свидетельствуют... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T03:40

2022-11-17T03:40

2022-11-17T03:40

экономика

технологии

япония

россия

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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Япония увеличила в октябре этого года экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1%, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров, свидетельствуют обнародованные в четверг данные министерства финансов страны.В частности, по сравнению с октябрем 2021 года объем экспорта комплектующих для компьютеров вырос на 340,8%. Вместе с этим экспорт самих компьютеров в октябре снизился на 72,9%.За отчетный период также наблюдается снижение объемов экспорт генераторов (-46,8%), аудио- и видеоаппаратуры (-80%).При этом экспорт автомобилей в октябре текущего года вырос на 20,8%.

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экономика, технологии, япония, россия