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Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию - РИА Новости, 17.11.2022
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Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию
Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию - РИА Новости, 17.11.2022
Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию
Япония увеличила в октябре этого года экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1%, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров, свидетельствуют... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:40
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экономика
технологии
япония
россия
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Япония увеличила в октябре этого года экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1%, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров, свидетельствуют обнародованные в четверг данные министерства финансов страны.В частности, по сравнению с октябрем 2021 года объем экспорта комплектующих для компьютеров вырос на 340,8%. Вместе с этим экспорт самих компьютеров в октябре снизился на 72,9%.За отчетный период также наблюдается снижение объемов экспорт генераторов (-46,8%), аудио- и видеоаппаратуры (-80%).При этом экспорт автомобилей в октябре текущего года вырос на 20,8%.
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экономика, технологии, япония, россия
Экономика, Технологии, Япония, Россия
03:40 17.11.2022
 
Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию

Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1 процента

© Фото : FreepikЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Freepik
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Япония увеличила в октябре этого года экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1%, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров, свидетельствуют обнародованные в четверг данные министерства финансов страны.
В частности, по сравнению с октябрем 2021 года объем экспорта комплектующих для компьютеров вырос на 340,8%. Вместе с этим экспорт самих компьютеров в октябре снизился на 72,9%.
За отчетный период также наблюдается снижение объемов экспорт генераторов (-46,8%), аудио- и видеоаппаратуры (-80%).
При этом экспорт автомобилей в октябре текущего года вырос на 20,8%.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
03:22
Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России
 
ЭкономикаТехнологииЯпонияРоссия
 
 
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