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Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/dvigatel-1832099147.html
Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты
Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты
Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили возле Донецка местные жители,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:15
2022-11-17T09:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили возле Донецка местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Судя по маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад. Вероятно, ракета не смогла захватить цель и самоуничтожилась.Ранее на территории ДНР и непосредственно Донецка неоднократно происходили подобные случаи — далеко не новые ракеты, установленные полукустарным методом на украинские самолеты, часто срабатывают некорректно, в результате чего страдают и мирные жители.Так, 25 октября представители Следственного комитета России об очередном обстреле Донецка с применением ракет. Тогда еще одна американская ракета без видимых на то причин упала в жилом секторе центра города около пиццерии на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова, были ранены мирные жители и разрушено помещение заведения общепита. На месте нашли и изъяли поражающие элементы предположительно ракеты HARM. Учитывая, что в районе поражения нет никаких военных объектов, вероятно, это также был случай использования неисправных американских ракет, поставляемых США Киеву.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
https://ria.ru/20221113/ssha-1831168999.html
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донецк, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия
03:15 17.11.2022 (обновлено: 09:29 17.11.2022)
 
Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты

Вблизи Донецка обнаружили двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком

© Фото : РИА НовостиДвигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком
Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : РИА Новости
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили возле Донецка местные жители, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад. Вероятно, ракета не смогла захватить цель и самоуничтожилась.
Ранее на территории ДНР и непосредственно Донецка неоднократно происходили подобные случаи — далеко не новые ракеты, установленные полукустарным методом на украинские самолеты, часто срабатывают некорректно, в результате чего страдают и мирные жители.
Так, 25 октября представители Следственного комитета России об очередном обстреле Донецка с применением ракет. Тогда еще одна американская ракета без видимых на то причин упала в жилом секторе центра города около пиццерии на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова, были ранены мирные жители и разрушено помещение заведения общепита. На месте нашли и изъяли поражающие элементы предположительно ракеты HARM. Учитывая, что в районе поражения нет никаких военных объектов, вероятно, это также был случай использования неисправных американских ракет, поставляемых США Киеву.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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