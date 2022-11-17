03:15 17.11.2022 (обновлено: 09:29 17.11.2022)
Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты
Вблизи Донецка обнаружили двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
© Фото : РИА НовостиДвигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком
© Фото : РИА Новости
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили возле Донецка местные жители, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад. Вероятно, ракета не смогла захватить цель и самоуничтожилась.
Ранее на территории ДНР и непосредственно Донецка неоднократно происходили подобные случаи — далеко не новые ракеты, установленные полукустарным методом на украинские самолеты, часто срабатывают некорректно, в результате чего страдают и мирные жители.
Так, 25 октября представители Следственного комитета России об очередном обстреле Донецка с применением ракет. Тогда еще одна американская ракета без видимых на то причин упала в жилом секторе центра города около пиццерии на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова, были ранены мирные жители и разрушено помещение заведения общепита. На месте нашли и изъяли поражающие элементы предположительно ракеты HARM. Учитывая, что в районе поражения нет никаких военных объектов, вероятно, это также был случай использования неисправных американских ракет, поставляемых США Киеву.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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