https://ria.ru/20221117/dvigatel-1832099147.html

Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты

Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты - РИА Новости, 17.11.2022

Вблизи Донецка нашли двигатель американской ракеты

Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили возле Донецка местные жители,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T03:15

2022-11-17T03:15

2022-11-17T09:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили возле Донецка местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Судя по маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад. Вероятно, ракета не смогла захватить цель и самоуничтожилась.Ранее на территории ДНР и непосредственно Донецка неоднократно происходили подобные случаи — далеко не новые ракеты, установленные полукустарным методом на украинские самолеты, часто срабатывают некорректно, в результате чего страдают и мирные жители.Так, 25 октября представители Следственного комитета России об очередном обстреле Донецка с применением ракет. Тогда еще одна американская ракета без видимых на то причин упала в жилом секторе центра города около пиццерии на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова, были ранены мирные жители и разрушено помещение заведения общепита. На месте нашли и изъяли поражающие элементы предположительно ракеты HARM. Учитывая, что в районе поражения нет никаких военных объектов, вероятно, это также был случай использования неисправных американских ракет, поставляемых США Киеву.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20221113/ssha-1831168999.html

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донецк, донецкая народная республика, россия