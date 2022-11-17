https://ria.ru/20221117/dvadtsatka-1832212388.html
Сунак объяснил, почему Россию невозможно исключить из G20
Сунак объяснил, почему Россию невозможно исключить из G20 - РИА Новости, 17.11.2022
Сунак объяснил, почему Россию невозможно исключить из G20
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разъяснил британским парламентариям, почему Россию невозможно исключить из состава "Большой двадцатки". РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:45
2022-11-17T14:45
2022-11-17T14:45
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разъяснил британским парламентариям, почему Россию невозможно исключить из состава "Большой двадцатки"."G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию (из G20) таким же способом, (как это было сделано с исключением России из G8)", - сказал Сунак, отвечая на вопрос парламентария о возможном исключения России из состава "Большой двадцатки". Выступление британского премьера с отчетом о поездке на саммит G20 транслировалось на сайте британского парламента.Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, риши сунак, великобритания, россия, большая двадцатка, g7, g8
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Россия, Большая двадцатка, G7, G8
Сунак объяснил, почему Россию невозможно исключить из G20
Сунак разъяснил британским парламентариям, почему Россию невозможно исключить из G20