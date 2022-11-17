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Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS
Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:20
2022-11-17T16:20
2022-11-17T16:20
в мире
стаханов
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.35 - по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Стаханову шесть ракет из HIMARS