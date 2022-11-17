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В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА - РИА Новости, 17.11.2022
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В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА
В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:32
2022-11-17T10:21
россия
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
совет безопасности оон
оон
сергей вершинин
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе СВПД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Всё это не более чем дымовая завеса, которую на Западе специально создают, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить полнокровную реализацию СВПД и вернуться к своим обязательствам в рамках ядерной сделки", - сказал Вершинин.По его словам, Москва продолжает обращать внимание США и европейских участников сделки, в том числе в СБ ООН, что они "обязаны вернуться в правовое поле резолюции СБ ООН 2231 и прекратить её нарушение"."Со своей стороны не видим восстановлению СВПД никакой разумной альтернативы. Любые иные планы – это прямой путь к эскалации с тяжёлыми и, возможно, необратимыми последствиями для международной безопасности и состояния глобальных рынков. Это должны понимать в ООН", - заключил он.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Но, как подчеркнула российская сторона Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Россия.Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20221105/bespilotniki-1829357854.html
https://ria.ru/20221114/iran-1831448424.html
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россия, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, совет безопасности оон, оон, сергей вершинин, хосейн амир абдоллахиан, сша, мид ирана, санкции в отношении россии
Россия, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Сергей Вершинин, Хосейн Амир Абдоллахиан, США, МИД Ирана, Санкции в отношении России
08:32 17.11.2022 (обновлено: 10:21 17.11.2022)
 
В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА

МИД: Запад обвиняет Россию и Иран в поставках БПЛА из-за неспособности выполнить СВПД

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе СВПД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Всё это не более чем дымовая завеса, которую на Западе специально создают, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить полнокровную реализацию СВПД и вернуться к своим обязательствам в рамках ядерной сделки", - сказал Вершинин.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 14:55В мире
Глава МИД Ирана: Тегеран поставлял Москве беспилотники до начала СВО
По его словам, Москва продолжает обращать внимание США и европейских участников сделки, в том числе в СБ ООН, что они "обязаны вернуться в правовое поле резолюции СБ ООН 2231 и прекратить её нарушение".
"Что конкретно должно быть сделано, было подробно, вплоть до мельчайших деталей, зафиксировано в проекте договорённости о реанимировании СВПД, причём как применительно к США, так и европейским участникам. Вся эта истерика вокруг померещившихся кому-то иранских поставок говорит о том, что в Вашингтоне и европейских столицах идёт болезненный мыслительный процесс относительно дальнейшей судьбы СВПД", - добавил Вершинин.
"Со своей стороны не видим восстановлению СВПД никакой разумной альтернативы. Любые иные планы – это прямой путь к эскалации с тяжёлыми и, возможно, необратимыми последствиями для международной безопасности и состояния глобальных рынков. Это должны понимать в ООН", - заключил он.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Но, как подчеркнула российская сторона Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Россия.
Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
Читайте полный текст интервью >>
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников
 
РоссияИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В миреСовет Безопасности ООНООНСергей ВершининХосейн Амир АбдоллахианСШАМИД ИранаСанкции в отношении России
 
 
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