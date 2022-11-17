https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html

В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА

В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА

Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:32

2022-11-17T08:32

2022-11-17T10:21

россия

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

совет безопасности оон

оон

сергей вершинин

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе СВПД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Всё это не более чем дымовая завеса, которую на Западе специально создают, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить полнокровную реализацию СВПД и вернуться к своим обязательствам в рамках ядерной сделки", - сказал Вершинин.По его словам, Москва продолжает обращать внимание США и европейских участников сделки, в том числе в СБ ООН, что они "обязаны вернуться в правовое поле резолюции СБ ООН 2231 и прекратить её нарушение"."Со своей стороны не видим восстановлению СВПД никакой разумной альтернативы. Любые иные планы – это прямой путь к эскалации с тяжёлыми и, возможно, необратимыми последствиями для международной безопасности и состояния глобальных рынков. Это должны понимать в ООН", - заключил он.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Но, как подчеркнула российская сторона Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Россия.Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221105/bespilotniki-1829357854.html

https://ria.ru/20221114/iran-1831448424.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, совет безопасности оон, оон, сергей вершинин, хосейн амир абдоллахиан, сша, мид ирана, санкции в отношении россии