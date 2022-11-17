08:32 17.11.2022 (обновлено: 10:21 17.11.2022)
В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА
МИД: Запад обвиняет Россию и Иран в поставках БПЛА из-за неспособности выполнить СВПД
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе СВПД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Всё это не более чем дымовая завеса, которую на Западе специально создают, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить полнокровную реализацию СВПД и вернуться к своим обязательствам в рамках ядерной сделки", - сказал Вершинин.
"Что конкретно должно быть сделано, было подробно, вплоть до мельчайших деталей, зафиксировано в проекте договорённости о реанимировании СВПД, причём как применительно к США, так и европейским участникам. Вся эта истерика вокруг померещившихся кому-то иранских поставок говорит о том, что в Вашингтоне и европейских столицах идёт болезненный мыслительный процесс относительно дальнейшей судьбы СВПД", - добавил Вершинин.
"Со своей стороны не видим восстановлению СВПД никакой разумной альтернативы. Любые иные планы – это прямой путь к эскалации с тяжёлыми и, возможно, необратимыми последствиями для международной безопасности и состояния глобальных рынков. Это должны понимать в ООН", - заключил он.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Но, как подчеркнула российская сторона Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Россия.
Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.