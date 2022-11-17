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В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду - РИА Новости, 17.11.2022
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В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду
В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду - РИА Новости, 17.11.2022
В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду
Пятилетний мальчик был доставлен в реанимацию из детского сада в Котласе Архангельской области, где он упал с веранды на прогулке и ударился головой, сообщили... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:23
2022-11-17T13:23
происшествия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
котлас
россия
дети
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Пятилетний мальчик был доставлен в реанимацию из детского сада в Котласе Архангельской области, где он упал с веранды на прогулке и ударился головой, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Отмечается, что прокуратура начала проверку. Будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, которые приняло руководство детсада для безопасности детей.СК проводит проверку по факту случившегося.
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архангельская область
котлас
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происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), котлас, россия, дети
Происшествия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ), Котлас, Россия, Дети
13:23 17.11.2022
 
В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду

В Котласе пятилетний мальчик попал в реанимацию после падения на прогулке в детском саду

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Пятилетний мальчик был доставлен в реанимацию из детского сада в Котласе Архангельской области, где он упал с веранды на прогулке и ударился головой, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Ребенок в детском саду Котласа взобрался на веранду, откуда упал и ударился головой. Ребенка доставили в реанимацию, состояние удовлетворительное", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что прокуратура начала проверку. Будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, которые приняло руководство детсада для безопасности детей.
СК проводит проверку по факту случившегося.
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ПроисшествияАрхангельская областьСледственный комитет России (СК РФ)КотласРоссияДети
 
 
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