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В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду
В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду - РИА Новости, 17.11.2022
В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду
Пятилетний мальчик был доставлен в реанимацию из детского сада в Котласе Архангельской области, где он упал с веранды на прогулке и ударился головой, сообщили... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:23
2022-11-17T13:23
2022-11-17T13:23
происшествия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
котлас
россия
дети
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Пятилетний мальчик был доставлен в реанимацию из детского сада в Котласе Архангельской области, где он упал с веранды на прогулке и ударился головой, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Отмечается, что прокуратура начала проверку. Будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, которые приняло руководство детсада для безопасности детей.СК проводит проверку по факту случившегося.
https://ria.ru/20221116/rebenok-1831838792.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), котлас, россия, дети
Происшествия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ), Котлас, Россия, Дети
В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду
В Котласе пятилетний мальчик попал в реанимацию после падения на прогулке в детском саду