https://ria.ru/20221117/detsad-1832185920.html

В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду

В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду - РИА Новости, 17.11.2022

В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду

Пятилетний мальчик был доставлен в реанимацию из детского сада в Котласе Архангельской области, где он упал с веранды на прогулке и ударился головой, сообщили... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:23

2022-11-17T13:23

2022-11-17T13:23

происшествия

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

котлас

россия

дети

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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Пятилетний мальчик был доставлен в реанимацию из детского сада в Котласе Архангельской области, где он упал с веранды на прогулке и ударился головой, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Отмечается, что прокуратура начала проверку. Будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, которые приняло руководство детсада для безопасности детей.СК проводит проверку по факту случившегося.

https://ria.ru/20221116/rebenok-1831838792.html

архангельская область

котлас

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), котлас, россия, дети