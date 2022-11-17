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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/detsad-1832151906.html
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад - РИА Новости, 17.11.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад
Детский сад в Донецке поврежден в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:36
2022-11-17T11:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
в мире
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Детский сад в Донецке поврежден в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о последствиях ночных обстрелов. Так, под вражеский огонь попало здание детского сада в микрорайоне Текстильщик по улице Ляшенко - повреждено остекление пластиковых окон", - написал он в своем Telegram-канале.Другие детали пока выясняются.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, в мире, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, В мире, Происшествия
11:36 17.11.2022 (обновлено: 11:40 17.11.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад

Мэр Донецка Кулемзин: детский сад был поврежден из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Детский сад в Донецке поврежден в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о последствиях ночных обстрелов. Так, под вражеский огонь попало здание детского сада в микрорайоне Текстильщик по улице Ляшенко - повреждено остекление пластиковых окон", - написал он в своем Telegram-канале.
Другие детали пока выясняются.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныВ миреПроисшествия
 
 
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