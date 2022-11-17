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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад - РИА Новости, 17.11.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад
Детский сад в Донецке поврежден в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:36
2022-11-17T11:36
2022-11-17T11:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
в мире
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Детский сад в Донецке поврежден в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о последствиях ночных обстрелов. Так, под вражеский огонь попало здание детского сада в микрорайоне Текстильщик по улице Ляшенко - повреждено остекление пластиковых окон", - написал он в своем Telegram-канале.Другие детали пока выясняются.
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832078134.html
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11:36 17.11.2022 (обновлено: 11:40 17.11.2022)
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад
Мэр Донецка Кулемзин: детский сад был поврежден из-за обстрелов со стороны ВСУ