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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад

В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад - РИА Новости, 17.11.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад

Детский сад в Донецке поврежден в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:36

2022-11-17T11:36

2022-11-17T11:40

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

в мире

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Детский сад в Донецке поврежден в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о последствиях ночных обстрелов. Так, под вражеский огонь попало здание детского сада в микрорайоне Текстильщик по улице Ляшенко - повреждено остекление пластиковых окон", - написал он в своем Telegram-канале.Другие детали пока выясняются.

https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832078134.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, в мире, происшествия