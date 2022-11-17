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Власти Германии признали возможность дефицита нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022
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Власти Германии признали возможность дефицита нефти, сообщили СМИ
Власти Германии признали возможность дефицита нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022
Власти Германии признали возможность дефицита нефти, сообщили СМИ
Правительство Германии признало возможность дефицита нефтепродуктов в отдельных районах страны в связи с санкциями против российских энергоносителей, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:06
2022-11-17T23:51
экономика
владимир путин
александр новак
россия
германия
берлин (город)
хдс/хсс
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Германии признало возможность дефицита нефтепродуктов в отдельных районах страны в связи с санкциями против российских энергоносителей, сообщает газета Financial Times.Вопрос об энергетической безопасности восточной части Германии, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), зависящие от российской нефти, подняли оппозиционные депутаты из Христианско-демократического союза (ХДС). Одно из таких предприятий, Schwedt, является ключевым поставщиком бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута для региональной экономики, обслуживая крупных местных потребителей, в том числе международный аэропорт Берлина.В ответ на запрос депутатов правительство рассказало про меры по диверсификации поставок Schwedt, но признало, что эмбарго может вызвать проблемы для экономики региона."В зависимости от сценария нельзя исключать локальный, временный дефицит поставок и рост цен", - говорится в ответе министров, которое цитирует издание.ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошли новые экономические ограничения, а также расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html
https://ria.ru/20221114/gaz-1831190039.html
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экономика, владимир путин, александр новак, россия, германия, берлин (город), хдс/хсс, евросоюз
Экономика, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Германия, Берлин (город), ХДС/ХСС, Евросоюз
23:06 17.11.2022 (обновлено: 23:51 17.11.2022)
 
Власти Германии признали возможность дефицита нефти, сообщили СМИ

FT: Германия признала возможность дефицита нефти из-за запрета ЕС на импорт из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Германии признало возможность дефицита нефтепродуктов в отдельных районах страны в связи с санкциями против российских энергоносителей, сообщает газета Financial Times.
Вопрос об энергетической безопасности восточной части Германии, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), зависящие от российской нефти, подняли оппозиционные депутаты из Христианско-демократического союза (ХДС). Одно из таких предприятий, Schwedt, является ключевым поставщиком бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута для региональной экономики, обслуживая крупных местных потребителей, в том числе международный аэропорт Берлина.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги
В ответ на запрос депутатов правительство рассказало про меры по диверсификации поставок Schwedt, но признало, что эмбарго может вызвать проблемы для экономики региона.
"В зависимости от сценария нельзя исключать локальный, временный дефицит поставок и рост цен", - говорится в ответе министров, которое цитирует издание.
ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошли новые экономические ограничения, а также расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Риши Сунак проводит пресс-конференцию - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Дружеское удушение. Америка спасает европейцев дорогим газом
 
ЭкономикаВладимир ПутинАлександр НовакРоссияГерманияБерлин (город)ХДС/ХССЕвросоюз
 
 
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