https://ria.ru/20221117/dannye-1832104585.html

В Японии заявили о сборе данных о ракетном пуске КНДР

В Японии заявили о сборе данных о ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 17.11.2022

В Японии заявили о сборе данных о ракетном пуске КНДР

Правительство Японии ведет при сотрудничестве с США и Южной Кореей сбор и анализ информации о предполагаемом последнем ракетном пуске КНДР, заявил в ходе... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T06:28

2022-11-17T06:28

2022-11-17T06:28

хирокадзу мацуно

джо байден

сша

южная корея

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_0:353:5115:3230_1920x0_80_0_0_52b3528022bf91cfb37a2f70c1590ae8.jpg

ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Японии ведет при сотрудничестве с США и Южной Кореей сбор и анализ информации о предполагаемом последнем ракетном пуске КНДР, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Ранее в четверг южнокорейские военные сообщили, что засекли пуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По их данным, ракетный пуск был осуществлен примерно в 10.48 по местному времени (04.48 мск) из района города Вонсан провинции Канвондо."Мы воздержимся от комментариев относительно содержания информационных сообщений и намерены продолжать осуществлять сбор и анализ информации при сотрудничестве с США и Южной Кореей", - прокомментировал журналистам Мацуно поступившие сообщения о предполагаемом ракетном испытании КНДР.Ранее в четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи.Лидеры Южной Кореи, США и Японии на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене провели ряд двусторонних встреч и трехсторонний саммит, в результате которого договорились вместе работать над усилением сдерживания Северной Кореи ради "стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии". Президент США Джо Байден также подтвердил приверженность усилению расширенного сдерживания КНДР, подразумевающего готовность Вашингтона защищать своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.В этом году было уже 38 дней, когда КНДР проводила ракетные испытания, включая пуски крылатых ракет, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12" на рекордное расстояние в 4500 километров, и предположительные пуски новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", испытания баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Второго ноября Пхеньян за сутки поэтапно пустил более 20 ракет разного типа, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.

https://ria.ru/20221117/zapusk-1832103540.html

https://ria.ru/20221117/kndr-1832102319.html

сша

южная корея

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хирокадзу мацуно, джо байден, сша, южная корея, япония