В Японии заявили о сборе данных о ракетном пуске КНДР
Министр Мацуно: Япония вместе с США и Южной Кореей ведет сбор данных о ракетном пуске КНДР
© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Японии ведет при сотрудничестве с США и Южной Кореей сбор и анализ информации о предполагаемом последнем ракетном пуске КНДР, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Ранее в четверг южнокорейские военные сообщили, что засекли пуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По их данным, ракетный пуск был осуществлен примерно в 10.48 по местному времени (04.48 мск) из района города Вонсан провинции Канвондо.
"Мы воздержимся от комментариев относительно содержания информационных сообщений и намерены продолжать осуществлять сбор и анализ информации при сотрудничестве с США и Южной Кореей", - прокомментировал журналистам Мацуно поступившие сообщения о предполагаемом ракетном испытании КНДР.
Ранее в четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи.
Лидеры Южной Кореи, США и Японии на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене провели ряд двусторонних встреч и трехсторонний саммит, в результате которого договорились вместе работать над усилением сдерживания Северной Кореи ради "стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии". Президент США Джо Байден также подтвердил приверженность усилению расширенного сдерживания КНДР, подразумевающего готовность Вашингтона защищать своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.
В этом году было уже 38 дней, когда КНДР проводила ракетные испытания, включая пуски крылатых ракет, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12" на рекордное расстояние в 4500 километров, и предположительные пуски новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", испытания баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Второго ноября Пхеньян за сутки поэтапно пустил более 20 ракет разного типа, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.