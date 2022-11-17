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Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников - РИА Новости, 17.11.2022
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников
Блогер Ксения Собчак извинилась перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым за действия своих сотрудников. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:27
2022-11-17T18:27
2022-11-17T19:19
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
москва
ростех
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Блогер Ксения Собчак извинилась перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым за действия своих сотрудников."Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", — написала она в Telegram.Блогер напомнила, что ее сотрудники Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО."Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение", — добавила Собчак.Она отметила, что в произошедшем нет политического контекста. По словам Собчак, ее сотрудники искренне сожалеют о произошедшем.Ранее Тверской суд Москвы по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова — коммерческого директора компании "Осторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, а также Тамерлана Бигаева. Вымогательство, по версии следствия, связано с требованием денег за "блок" в Telegram-канале. Подозреваемым грозит до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20221031/romanovskiy-1828087232.html
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происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, москва, ростех
Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Москва, Ростех
18:27 17.11.2022 (обновлено: 19:19 17.11.2022)
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников
Собчак принесла извинения главе "Ростеха" Чемезову за действия своих сотрудников
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Блогер Ксения Собчак извинилась
перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым за действия своих сотрудников.
"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", — написала она в Telegram.
Блогер напомнила, что ее сотрудники Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО.
"Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение", — добавила Собчак.
Она отметила, что в произошедшем нет политического контекста. По словам Собчак, ее сотрудники искренне сожалеют о произошедшем.
Ранее Тверской суд Москвы
по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова — коммерческого директора компании "Осторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, а также Тамерлана Бигаева.
Вымогательство, по версии следствия, связано с требованием денег за "блок" в Telegram-канале. Подозреваемым грозит до 15 лет колонии.