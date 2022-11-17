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Губернатор Хабаровского края рассказал о постройке двух ледовых буксиров - РИА Новости, 17.11.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221117/buksir-1832105960.html
Губернатор Хабаровского края рассказал о постройке двух ледовых буксиров
Губернатор Хабаровского края рассказал о постройке двух ледовых буксиров - РИА Новости, 17.11.2022
Губернатор Хабаровского края рассказал о постройке двух ледовых буксиров
Два ледовых буксира, каждый стоимостью по 1 миллиарду рублей, построят в Хабаровском крае для порта Эльга, расположенного в Тугуро-Чумиканском районе, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:16
2022-11-17T11:48
экономика
михаил дегтярев
тугуро-чумиканский район
дальний восток
хабаровский судостроительный завод
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 17 ноя - РИА Новости. Два ледовых буксира, каждый стоимостью по 1 миллиарду рублей, построят в Хабаровском крае для порта Эльга, расположенного в Тугуро-Чумиканском районе, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."На Хабаровском судостроительном заводе будем строить два ледовых буксира для порта Эльга. Каждый заказ стоимостью порядка 1 миллиарда рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.К порту строится крупнейшая частная Тихоокеанская железная дорога протяженностью около 500 километров. Реализация проекта позволит вдвое сократить маршрут транспортировки угля и разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Во вторник глава региона сообщил, что на нулевом километре дороги поставлен на рельсы тепловоз."Теперь это самый северный тепловоз Сибири и Дальнего Востока. Всего в этом году будет сдано более 80 километров пути. Здесь, на мысе Манорском, будет построена и железнодорожная станция нового порта Эльга, и депо, и ТЭЦ, и поселок", - поделился планами губернатор края.В июле Дегтярев показал и рассказал о ходе строительства на мысу Манорский новой железной дороги и порта Эльга для перевалки угля из Якутии. Мощность его 30 миллионов тонн, будут одновременно загружаться до четырех судов водоизмещением 85 тысяч тонн. Здесь будут применяться новые технологии беспылевой загрузки. Он отметил, что в порту будут трудиться 2 тысячи человек. Для этого началась подготовка соответствующих специалистов в хабаровских и комсомольских средних специальных и высших учебных заведениях. По словам главы региона, порт после запуска на полную мощность займет пятую строчку в России по объему перевалки угля.Первый состав по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году. По паспорту проекта, который компания "Эльгауголь" представила в Минтранс в августе прошлого года, строительство должно было вестись пять лет (с 2023 по 2027 годы), а ввод в эксплуатацию был запланирован на 2028 год. Стоимость проекта ж/д-ветки на тот момент оценивалась в более чем 97 миллиардов рублей. Но сейчас ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2025 год.
https://ria.ru/20221114/zhile-1831255005.html
тугуро-чумиканский район
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экономика, михаил дегтярев, тугуро-чумиканский район, дальний восток, хабаровский судостроительный завод
Экономика, Михаил Дегтярев, Тугуро-Чумиканский район, Дальний Восток, Хабаровский судостроительный завод, Хабаровский край
07:16 17.11.2022 (обновлено: 11:48 17.11.2022)
 
Губернатор Хабаровского края рассказал о постройке двух ледовых буксиров

Дегтярев: в Хабаровском крае построят два ледовых буксира для порта Эльга

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкБуксир в акватории Карского моря
Буксир в акватории Карского моря - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Буксир в акватории Карского моря. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 17 ноя - РИА Новости. Два ледовых буксира, каждый стоимостью по 1 миллиарду рублей, построят в Хабаровском крае для порта Эльга, расположенного в Тугуро-Чумиканском районе, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"На Хабаровском судостроительном заводе будем строить два ледовых буксира для порта Эльга. Каждый заказ стоимостью порядка 1 миллиарда рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
К порту строится крупнейшая частная Тихоокеанская железная дорога протяженностью около 500 километров. Реализация проекта позволит вдвое сократить маршрут транспортировки угля и разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Во вторник глава региона сообщил, что на нулевом километре дороги поставлен на рельсы тепловоз.
"Теперь это самый северный тепловоз Сибири и Дальнего Востока. Всего в этом году будет сдано более 80 километров пути. Здесь, на мысе Манорском, будет построена и железнодорожная станция нового порта Эльга, и депо, и ТЭЦ, и поселок", - поделился планами губернатор края.
В июле Дегтярев показал и рассказал о ходе строительства на мысу Манорский новой железной дороги и порта Эльга для перевалки угля из Якутии. Мощность его 30 миллионов тонн, будут одновременно загружаться до четырех судов водоизмещением 85 тысяч тонн. Здесь будут применяться новые технологии беспылевой загрузки. Он отметил, что в порту будут трудиться 2 тысячи человек. Для этого началась подготовка соответствующих специалистов в хабаровских и комсомольских средних специальных и высших учебных заведениях. По словам главы региона, порт после запуска на полную мощность займет пятую строчку в России по объему перевалки угля.
Первый состав по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году. По паспорту проекта, который компания "Эльгауголь" представила в Минтранс в августе прошлого года, строительство должно было вестись пять лет (с 2023 по 2027 годы), а ввод в эксплуатацию был запланирован на 2028 год. Стоимость проекта ж/д-ветки на тот момент оценивалась в более чем 97 миллиардов рублей. Но сейчас ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2025 год.
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Хабаровский крайЭкономикаМихаил ДегтяревТугуро-Чумиканский районДальний ВостокХабаровский судостроительный завод
 
 
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