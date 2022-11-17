https://ria.ru/20221117/broker-1832126019.html

В StormWall рассказали о мощнейшей в истории волне DDoS-атак на брокеров

В StormWall рассказали о мощнейшей в истории волне DDoS-атак на брокеров - РИА Новости, 17.11.2022

В StormWall рассказали о мощнейшей в истории волне DDoS-атак на брокеров

Эксперты компании по кибербезопасности StormWall в конце октября зафиксировали мощнейшую в истории волну DDoS-атак на российских брокеров, организованную... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:54

2022-11-17T09:54

2022-11-17T09:54

экономика

россия

украина

бкс мир инвестиций

открытие инвестиции

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эксперты компании по кибербезопасности StormWall в конце октября зафиксировали мощнейшую в истории волну DDoS-атак на российских брокеров, организованную политически мотивированными хакерами, говорится в сообщении компании."В конце октября 2022 года эксперты компании StormWall зафиксировали волну мощнейших DDoS-атак на российские брокерские компании. По сведениям специалистов, в прошлом были единичные случаи атак на брокеров с целью вымогательства. Однако такие мощные атаки на брокерские компании в России наблюдались впервые и стали большой проблемой для организаций", - говорится в сообщении.Эксперты компании считают, что DDoS-атаки на брокеров были организованы политически мотивированными хакерами и стали частью массовых атак на финансовую систему России. Ранее хакеры уже атаковали ряд крупнейших российских банков и платежных систем, чтобы нарушить работу IT-систем финансовых организаций."По данным специалистов StormWall, в октябре 2022 года было атаковано несколько крупнейших брокерских компаний России, включая "БКС Мир инвестиций", "Финам" и "Открытие Инвестиции". Хактивисты (политически мотивированные хакеры - ред.) опубликовали призывы к атакам на брокеров в телеграм-канале IT-армии Украины, которая в настоящее время насчитывает более двухсот тысяч участников. Пик DDoS-атак на брокерские организации пришелся на конец октября 2022 года", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что в результате DDoS-атак у брокеров были временные проблемы со входом в приложения, были недоступны сайты организаций, возникали технические сбои в работе личных кабинетов. Многие пользователи не могли воспользоваться сервисами брокеров в течение нескольких часов."Атакующие теперь более основательно подходят к подготовке атак: хактивисты сканируют сети компании, выявляют слабые места и после этого запускают DDoS-атаки на уязвимые ресурсы компаний. Именно это произошло с брокерскими компаниями. Большинство атак длились 5-7 часов, однако было несколько атак длительностью до 10 часов", - отметили в компании.

https://ria.ru/20221103/khakery-1828988143.html

https://ria.ru/20221111/khakery-1830883187.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, украина, бкс мир инвестиций, открытие инвестиции