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Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров - РИА Новости, 17.11.2022
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Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров
Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров - РИА Новости, 17.11.2022
Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров
Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки, РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:08
2022-11-17T17:08
турция
экономика
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки, заявляет агентство Блумберг со ссылкой на сообщение турецкого минтранса."Суда, перевозящие нефть по этому проливу и близлежащему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что новые правила будут применяться с 1 декабря - за несколько дней до начала действия европейских и британских санкций, связанных с перевозкой нефти. Сама Турция санкции против России не вводила.После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.
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турция, экономика, россия, босфор
Турция, Экономика, Россия, Босфор
17:08 17.11.2022
 
Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров

Турция будет требовать у проходящих через Босфор танкеров доказательство страхования

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки, заявляет агентство Блумберг со ссылкой на сообщение турецкого минтранса.
"Суда, перевозящие нефть по этому проливу и близлежащему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что новые правила будут применяться с 1 декабря - за несколько дней до начала действия европейских и британских санкций, связанных с перевозкой нефти. Сама Турция санкции против России не вводила.
После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.
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