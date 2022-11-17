Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров
Турция будет требовать у проходящих через Босфор танкеров доказательство страхования
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки, заявляет агентство Блумберг со ссылкой на сообщение турецкого минтранса.
"Суда, перевозящие нефть по этому проливу и близлежащему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что новые правила будут применяться с 1 декабря - за несколько дней до начала действия европейских и британских санкций, связанных с перевозкой нефти. Сама Турция санкции против России не вводила.
После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.