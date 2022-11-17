https://ria.ru/20221117/bosfor-1832262343.html

Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров

Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров - РИА Новости, 17.11.2022

Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров

Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки, РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:08

2022-11-17T17:08

2022-11-17T17:08

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки, заявляет агентство Блумберг со ссылкой на сообщение турецкого минтранса."Суда, перевозящие нефть по этому проливу и близлежащему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что новые правила будут применяться с 1 декабря - за несколько дней до начала действия европейских и британских санкций, связанных с перевозкой нефти. Сама Турция санкции против России не вводила.После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.

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турция, экономика, россия, босфор