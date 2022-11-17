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В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов"

В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов" - РИА Новости, 17.11.2022

В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов"

Служба информации и безопасности Молдавии получит дополнительные полномочия, чтобы бороться с "российскими шпионами", которых якобы много в республике, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:09

2022-11-17T02:09

2022-11-17T02:09

игорь гросу

молдавия

россия

украина

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии получит дополнительные полномочия, чтобы бороться с "российскими шпионами", которых якобы много в республике, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Он выразил недовольство тем фактом, что депутаты Соцпартии отказываются осуждать действия России на Украине."Мы предложим поправки в законодательство, которые будут касаться предательства родины, действия в интересах других стран во вред Молдавии. Мы сделаем это", - подчеркнул Гросу.Ранее глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ заявил, что передаст в парламент пакет законов, чтобы добиться расширения полномочий.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/ukraina-1764672696.html

молдавия

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игорь гросу, молдавия, россия, украина