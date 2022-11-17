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В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов" - РИА Новости, 17.11.2022
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В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов"
В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов" - РИА Новости, 17.11.2022
В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов"
Служба информации и безопасности Молдавии получит дополнительные полномочия, чтобы бороться с "российскими шпионами", которых якобы много в республике, заявил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:09
2022-11-17T02:09
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии получит дополнительные полномочия, чтобы бороться с "российскими шпионами", которых якобы много в республике, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Он выразил недовольство тем фактом, что депутаты Соцпартии отказываются осуждать действия России на Украине."Мы предложим поправки в законодательство, которые будут касаться предательства родины, действия в интересах других стран во вред Молдавии. Мы сделаем это", - подчеркнул Гросу.Ранее глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ заявил, что передаст в парламент пакет законов, чтобы добиться расширения полномочий.
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игорь гросу, молдавия, россия, украина
Игорь Гросу, Молдавия, Россия, Украина
02:09 17.11.2022
 
В Молдавии заявили о расширении кампании по поиску "российских шпионов"

Спикер парламента Гросу: спецслужбы Молдавии усилят борьбу с российской "агентурой"

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии получит дополнительные полномочия, чтобы бороться с "российскими шпионами", которых якобы много в республике, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
"На днях будет зарегистрирована новая редакция закона о Службе информации и безопасности, которая предоставит дополнительные, новые инструменты Службе для борьбы с "агентурой", против шпионов РФ, которыми страна набита и здесь, и на левом берегу Днестра", - заявил Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.
Он выразил недовольство тем фактом, что депутаты Соцпартии отказываются осуждать действия России на Украине.
"Мы предложим поправки в законодательство, которые будут касаться предательства родины, действия в интересах других стран во вред Молдавии. Мы сделаем это", - подчеркнул Гросу.
Ранее глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ заявил, что передаст в парламент пакет законов, чтобы добиться расширения полномочий.
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Игорь ГросуМолдавияРоссияУкраина
 
 
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