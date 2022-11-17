Генерал Бужинский назвал приговор по делу MH17 пустым решением
Генерал Бужинский назвал приговор по MH17 пустым решением, Россия никого не выдаст
Евгений Бужинский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвинительный приговор нидерландского суда по делу MH17 без прямого упоминания России ставит точку в этом международном скандале, при этом Москва, очевидно, не выдаст Гааге заочно осужденных за крушение, заявил в четверг РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Так он прокомментировал постановление окружного суда Гааги, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. При этом нидерландский суд постановил, что речь идет о "немеждународном вооруженном конфликте", отметив, однако, масштабную поддержку ДНР со стороны России.
Виновными в крушении MH17 были признаны два гражданина России - Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Все они заочно приговорены к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек". Суд также постановил, что признанные виновными должны выплатить родным погибших минимум 16 миллионов евро в качестве компенсации.
"Россию напрямую не обвинили, а то, что не обвинят Украину, было понятно с самого начала, так что ничего неожиданного не произошло. Чтобы закончить эту историю, растянувшуюся уже на восемь лет, должен же был суд обвинить хоть кого-то, вот и назвали эти три имени, на этом инцидент исчерпан. По сути, это пустое, ни к чему не обязывающее решение – не будем же мы выдавать Стрелкова и других", - сказал Бужинский.
Говоря об истинных причинах катастрофы, эксперт выразил приверженность версии разработчика "Бука" – российского концерна "Алмаз-Антей".
"Я согласен с заключением Минобороны РФ и "Алмаз-Антея", что Boeing сбила украинская сторона. Мотивы до конца не понятны, но, скорее всего, тогда Киеву нужен был повод для введения секторальных санкций", - отметил собеседник агентства.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все находившиеся на борту люди, 298 человек. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина впоследствии отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Россия передала Нидерландам не только данные со своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.