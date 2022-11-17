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Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/boevik-1832253671.html
Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита
Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита - РИА Новости, 17.11.2022
Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита
Украинские боевики могут снова использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения, заявил РИА Новости специалист частной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:43
2022-11-17T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
сирия
ливия
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские боевики могут снова использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения, заявил РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции."Могут задействовать тактику "хьюман щилд" (human shield, живой щит). Мы видели, что происходило в Мариуполе, как боевики нацбатальонов насильно прикрывались гражданскими. Мы знаем, как это происходило в Сирии, мы это проходили и в Ливии. Те или иные вооруженные формирования перед собой ставят гражданских, по которым, конечно же, мы работать не можем", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1832058084.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, сирия, ливия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Сирия, Ливия
16:43 17.11.2022
 
Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита

Участник спецоперации: украинские боевики могут вновь прибегнуть к тактике живого щита

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские боевики могут снова использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения, заявил РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции.
"Могут задействовать тактику "хьюман щилд" (human shield, живой щит). Мы видели, что происходило в Мариуполе, как боевики нацбатальонов насильно прикрывались гражданскими. Мы знаем, как это происходило в Сирии, мы это проходили и в Ливии. Те или иные вооруженные формирования перед собой ставят гражданских, по которым, конечно же, мы работать не можем", - сказал собеседник агентства.
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольСирияЛивия
 
 
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