https://ria.ru/20221117/boevik-1832253671.html

Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита

Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита - РИА Новости, 17.11.2022

Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита

Украинские боевики могут снова использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения, заявил РИА Новости специалист частной... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:43

2022-11-17T16:43

2022-11-17T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

сирия

ливия

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские боевики могут снова использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения, заявил РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции."Могут задействовать тактику "хьюман щилд" (human shield, живой щит). Мы видели, что происходило в Мариуполе, как боевики нацбатальонов насильно прикрывались гражданскими. Мы знаем, как это происходило в Сирии, мы это проходили и в Ливии. Те или иные вооруженные формирования перед собой ставят гражданских, по которым, конечно же, мы работать не можем", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832058084.html

мариуполь

сирия

ливия

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в мире, мариуполь, сирия, ливия