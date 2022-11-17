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США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой - РИА Новости, 17.11.2022
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США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой
США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой - РИА Новости, 17.11.2022
США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой
США не получили данных, опровергающих выводов Польши об упавшей на ее территории украинской ракете, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:44
2022-11-17T18:44
в мире
энтони блинкен
польша
украина
сша
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США не получили данных, опровергающих выводов Польши об упавшей на ее территории украинской ракете, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Таиланде."Я думаю, вы уже слышали от нас, мы пока не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше", — сказал Блинкен.Он отметил, что Вашингтон продолжит "анализировать новую информацию и делиться ей", но при этом подчеркнул, что Украина, Польша, США, а также страны НАТО и G7 должны "следовать фактам" в этом вопросе.На территорию Польши вблизи границы с Украиной вечером 15 ноября упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава назвала ракеты российскими, однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью они принадлежали Украине.Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что, какими бы ни были окончательные выводы расследования, ответственность за происшествие в конечном счете возложат на Россию, обстрелявшую Украину.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html
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в мире, энтони блинкен, польша, украина, сша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Энтони Блинкен, Польша, Украина, США, Инцидент с падением ракет в Польше
18:44 17.11.2022
 
США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой

Блинкен: у США нет данных, опровергающих выводы об упавшей в Польше украинской ракете

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США не получили данных, опровергающих выводов Польши об упавшей на ее территории украинской ракете, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Таиланде.
"Я думаю, вы уже слышали от нас, мы пока не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше", — сказал Блинкен.
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Он отметил, что Вашингтон продолжит "анализировать новую информацию и делиться ей", но при этом подчеркнул, что Украина, Польша, США, а также страны НАТО и G7 должны "следовать фактам" в этом вопросе.
На территорию Польши вблизи границы с Украиной вечером 15 ноября упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава назвала ракеты российскими, однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью они принадлежали Украине.
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Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что, какими бы ни были окончательные выводы расследования, ответственность за происшествие в конечном счете возложат на Россию, обстрелявшую Украину.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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В миреЭнтони БлинкенПольшаУкраинаСШАИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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