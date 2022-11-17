https://ria.ru/20221117/blinken-1832292860.html

США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой

США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой - РИА Новости, 17.11.2022

США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой

США не получили данных, опровергающих выводов Польши об упавшей на ее территории украинской ракете, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:44

2022-11-17T18:44

2022-11-17T18:44

в мире

энтони блинкен

польша

украина

сша

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США не получили данных, опровергающих выводов Польши об упавшей на ее территории украинской ракете, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Таиланде."Я думаю, вы уже слышали от нас, мы пока не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше", — сказал Блинкен.Он отметил, что Вашингтон продолжит "анализировать новую информацию и делиться ей", но при этом подчеркнул, что Украина, Польша, США, а также страны НАТО и G7 должны "следовать фактам" в этом вопросе.На территорию Польши вблизи границы с Украиной вечером 15 ноября упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава назвала ракеты российскими, однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью они принадлежали Украине.Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что, какими бы ни были окончательные выводы расследования, ответственность за происшествие в конечном счете возложат на Россию, обстрелявшую Украину.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html

https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, энтони блинкен, польша, украина, сша, инцидент с падением ракет в польше