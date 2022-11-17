США заявили, что не могут опровергнуть выводы о ЧП с украинской ракетой
Блинкен: у США нет данных, опровергающих выводы об упавшей в Польше украинской ракете
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США не получили данных, опровергающих выводов Польши об упавшей на ее территории украинской ракете, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Таиланде.
"Я думаю, вы уже слышали от нас, мы пока не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше", — сказал Блинкен.
На территорию Польши вблизи границы с Украиной вечером 15 ноября упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава назвала ракеты российскими, однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью они принадлежали Украине.
Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что, какими бы ни были окончательные выводы расследования, ответственность за происшествие в конечном счете возложат на Россию, обстрелявшую Украину.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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