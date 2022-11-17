https://ria.ru/20221117/bkl-1832102978.html

Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ

Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ - РИА Новости, 17.11.2022

Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ

Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T05:19

2022-11-17T05:19

2022-11-17T09:27

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."Главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены (от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" - ред.), и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской" - ред.), но они уже на 90 процентов построены", - рассказал Собянин, показав будущую линию на соответствующей схеме.В ближайшее время, по словам градоначальника, начнутся технические пуски отдельных участков, а в первом квартале будущего года планируется запустить движение с пассажирами.Как отметил мэр, концепция развития подземки состоит в том, чтобы сделать ее максимально доступным, чтобы девять из десяти горожан имели подземку в шаговой доступности. Например, планируется продление Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

https://ria.ru/20221108/elektroenergiya-1829963102.html

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Собянин о запуске оставшихся участков Большой кольцевой линии Московского метро Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены (от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" - ред.), и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской" - ред.), но они уже на 90 процентов построены", - рассказал Собянин, показав будущую линию на соответствующей схеме. 2022-11-17T05:19 true PT0M26S

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общество, сергей собянин, москва