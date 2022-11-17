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Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ - РИА Новости, 17.11.2022
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Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ
Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ - РИА Новости, 17.11.2022
Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ
Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T05:19
2022-11-17T09:27
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."Главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены (от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" - ред.), и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской" - ред.), но они уже на 90 процентов построены", - рассказал Собянин, показав будущую линию на соответствующей схеме.В ближайшее время, по словам градоначальника, начнутся технические пуски отдельных участков, а в первом квартале будущего года планируется запустить движение с пассажирами.Как отметил мэр, концепция развития подземки состоит в том, чтобы сделать ее максимально доступным, чтобы девять из десяти горожан имели подземку в шаговой доступности. Например, планируется продление Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.
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Собянин о запуске оставшихся участков Большой кольцевой линии Московского метро
Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены (от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" - ред.), и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской" - ред.), но они уже на 90 процентов построены", - рассказал Собянин, показав будущую линию на соответствующей схеме.
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
05:19 17.11.2022 (обновлено: 09:27 17.11.2022)
 
Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ

Собянин: строящиеся участки БКЛ готовы на 90 процентов, их запустят в начале 2023 года

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"Главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены (от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" - ред.), и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской" - ред.), но они уже на 90 процентов построены", - рассказал Собянин, показав будущую линию на соответствующей схеме.
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В ближайшее время, по словам градоначальника, начнутся технические пуски отдельных участков, а в первом квартале будущего года планируется запустить движение с пассажирами.
Как отметил мэр, концепция развития подземки состоит в том, чтобы сделать ее максимально доступным, чтобы девять из десяти горожан имели подземку в шаговой доступности. Например, планируется продление Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.
Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.
Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годахРазвитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах
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