https://ria.ru/20221117/bespilotniki-1832176747.html

В Москве создадут центр беспилотных авиационных систем

В Москве создадут центр беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 17.11.2022

В Москве создадут центр беспилотных авиационных систем

Центр беспилотных авиационных систем планируется создать на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва". Это предполагает трехсторонний... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:50

2022-11-17T12:50

2022-11-17T12:50

технологии

денис мантуров

сергей собянин

москва

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центр беспилотных авиационных систем планируется создать на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва". Это предполагает трехсторонний меморандум, подписанный на выставке "Аэронет 2035".Меморандум подписали вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.Меморандум предполагает совместную работу по поддержке и развитию беспилотных летательных аппаратов и авиации. "Обозначается готовность к созданию федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва", технологическое и информационное сотрудничество", - уточнили в Минпромторге РФ.По его словам, российские производители беспилотников могут претендовать на ряд мер господдержки "Это и системные инструменты, включая займы ФРП, возможность стать резидентом технопарков в сфере радиоэлектроники с 2023 года, получить промышленную ипотеку. И отраслевая поддержка, имею в виду налоговые и страховые льготы для разработчиков электроники и субсидии на НИОКР, в рамках которых компенсируется до 70% от стоимости разработки", - рассказал глава Минпромторга.

https://ria.ru/20221111/mtusi-1830572019.html

https://ria.ru/20221004/rossiya-1821307680.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, денис мантуров, сергей собянин, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)