https://ria.ru/20221117/bespilotniki-1832176747.html
В Москве создадут центр беспилотных авиационных систем
В Москве создадут центр беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 17.11.2022
В Москве создадут центр беспилотных авиационных систем
Центр беспилотных авиационных систем планируется создать на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва". Это предполагает трехсторонний... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:50
2022-11-17T12:50
2022-11-17T12:50
технологии
денис мантуров
сергей собянин
москва
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297694_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_d04fab74699a0a97b5a39625e2ec7528.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центр беспилотных авиационных систем планируется создать на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва". Это предполагает трехсторонний меморандум, подписанный на выставке "Аэронет 2035".Меморандум подписали вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.Меморандум предполагает совместную работу по поддержке и развитию беспилотных летательных аппаратов и авиации. "Обозначается готовность к созданию федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва", технологическое и информационное сотрудничество", - уточнили в Минпромторге РФ.По его словам, российские производители беспилотников могут претендовать на ряд мер господдержки "Это и системные инструменты, включая займы ФРП, возможность стать резидентом технопарков в сфере радиоэлектроники с 2023 года, получить промышленную ипотеку. И отраслевая поддержка, имею в виду налоговые и страховые льготы для разработчиков электроники и субсидии на НИОКР, в рамках которых компенсируется до 70% от стоимости разработки", - рассказал глава Минпромторга.
https://ria.ru/20221111/mtusi-1830572019.html
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821307680.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_44755221f4a5db22e30daa7f24ad9655.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, денис мантуров, сергей собянин, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Денис Мантуров, Сергей Собянин, Москва, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Москве создадут центр беспилотных авиационных систем
В Москве на базе индустриального парка "Руднево" создадут центр беспилотных авиасистем
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центр беспилотных авиационных систем планируется создать на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва". Это предполагает трехсторонний меморандум, подписанный на выставке "Аэронет 2035".
Меморандум подписали вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
, мэр Москвы Сергей Собянин
и гендиректор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Меморандум предполагает совместную работу по поддержке и развитию беспилотных летательных аппаратов и авиации. "Обозначается готовность к созданию федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва", технологическое и информационное сотрудничество", - уточнили в Минпромторге РФ.
"Подписание этого меморандума свидетельствует о готовности развивать производственные компетенции, добиваясь максимального технологического суверенитета в области беспилотных летательных систем", - прокомментировал Мантуров.
По его словам, российские производители беспилотников могут претендовать на ряд мер господдержки "Это и системные инструменты, включая займы ФРП, возможность стать резидентом технопарков в сфере радиоэлектроники с 2023 года, получить промышленную ипотеку. И отраслевая поддержка, имею в виду налоговые и страховые льготы для разработчиков электроники и субсидии на НИОКР, в рамках которых компенсируется до 70% от стоимости разработки", - рассказал глава Минпромторга.