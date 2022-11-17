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В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
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В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского
В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "понизила" президента США Джо Байдена в должности из-за его стремления выделить новый транш финансовой помощи... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:42
2022-11-17T21:41
политика
джо байден
владимир зеленский
марджори тейлор грин
сша
украина
конгресс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "понизила" президента США Джо Байдена в должности из-за его стремления выделить новый транш финансовой помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружение для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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политика, джо байден, владимир зеленский, марджори тейлор грин, сша, украина, конгресс сша, вооруженные силы украины
Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, США, Украина, Конгресс США, Вооруженные силы Украины
20:42 17.11.2022 (обновлено: 21:41 17.11.2022)
 
В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского

Конгрессвумен Грин назвала Байдена вице-президентом Зеленского из-за политики по Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "понизила" президента США Джо Байдена в должности из-за его стремления выделить новый транш финансовой помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"Байден хочет больше денег — 37,7 миллиарда долларов для Украины. <...> Байден <…> отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при Зеленском", — написала она в Twitter.

После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружение для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаДжо БайденВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринСШАУкраинаКонгресс СШАВооруженные силы Украины
 
 
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