https://ria.ru/20221117/bayden-1832332747.html

В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского

В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022

В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "понизила" президента США Джо Байдена в должности из-за его стремления выделить новый транш финансовой помощи... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:42

2022-11-17T20:42

2022-11-17T21:41

политика

джо байден

владимир зеленский

марджори тейлор грин

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конгресс сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "понизила" президента США Джо Байдена в должности из-за его стремления выделить новый транш финансовой помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружение для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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политика, джо байден, владимир зеленский, марджори тейлор грин, сша, украина, конгресс сша, вооруженные силы украины