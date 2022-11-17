https://ria.ru/20221117/bayden-1832332747.html
В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского
В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "понизила" президента США Джо Байдена в должности из-за его стремления выделить новый транш финансовой помощи... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:42
2022-11-17T20:42
2022-11-17T21:41
политика
джо байден
владимир зеленский
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конгресс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "понизила" президента США Джо Байдена в должности из-за его стремления выделить новый транш финансовой помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружение для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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политика, джо байден, владимир зеленский, марджори тейлор грин, сша, украина, конгресс сша, вооруженные силы украины
Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, США, Украина, Конгресс США, Вооруженные силы Украины
20:42 17.11.2022 (обновлено: 21:41 17.11.2022)
В конгрессе США "понизили" Байдена в должности из-за Зеленского
Конгрессвумен Грин назвала Байдена вице-президентом Зеленского из-за политики по Украине