"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского
Реакция Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах порадовала британцев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает в рамках саммита "Группы двадцати" в Индонезии
Президент США Джо Байден выступает в рамках саммита "Группы двадцати" в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail приветствовали комментарий президента США Джо Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах.
По сообщению Белого дома, Байден не счел заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши. Читатели Daily Mail назвали слова американского лидера сигналом, что на Западе больше не верят Киеву.
"Задай ему, Байден. Зеленский зашел слишком далеко", — написал пользователь под ником American Prince.
"В этой ситуации Байден прав на все сто!" — добавил Domolar99 в ответ.
"Что, Зеленский, больше никакого оружия и западных денег, тучи сгущаются над Киевом?" — спросил юзер The Raven Mocker.
"Наконец-то Байден пытается остановить третью мировую, а не развязать. Я благодарен ему за это", — отметил Daveyboi70.
"Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт. Опасный человек. Очень хорошо сказано, президент Байден", — заключил Hunglikeshire.
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Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве у польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.
По информации агентства AP, в Польше упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
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