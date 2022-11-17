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"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
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"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского
"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского
Читатели британской газеты Daily Mail приветствовали комментарий президента США Джо Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:04
2022-11-17T16:04
в мире
джо байден
владимир зеленский
польша
украина
нато
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail приветствовали комментарий президента США Джо Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах.По сообщению Белого дома, Байден не счел заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши. Читатели Daily Mail назвали слова американского лидера сигналом, что на Западе больше не верят Киеву."Задай ему, Байден. Зеленский зашел слишком далеко", — написал пользователь под ником American Prince."В этой ситуации Байден прав на все сто!" — добавил Domolar99 в ответ."Наконец-то Байден пытается остановить третью мировую, а не развязать. Я благодарен ему за это", — отметил Daveyboi70."Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт. Опасный человек. Очень хорошо сказано, президент Байден", — заключил Hunglikeshire.Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве у польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.По информации агентства AP, в Польше упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
https://ria.ru/20221117/nato-1832150217.html
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, польша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Польша, Украина, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
16:04 17.11.2022
 
"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского

Реакция Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах порадовала британцев

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает в рамках саммита "Группы двадцати" в Индонезии
Президент США Джо Байден выступает в рамках саммита Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден выступает в рамках саммита "Группы двадцати" в Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail приветствовали комментарий президента США Джо Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах.
По сообщению Белого дома, Байден не счел заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши. Читатели Daily Mail назвали слова американского лидера сигналом, что на Западе больше не верят Киеву.
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"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского
"Задай ему, Байден. Зеленский зашел слишком далеко", — написал пользователь под ником American Prince.
"В этой ситуации Байден прав на все сто!" — добавил Domolar99 в ответ.
"Что, Зеленский, больше никакого оружия и западных денег, тучи сгущаются над Киевом?" — спросил юзер The Raven Mocker.
"Наконец-то Байден пытается остановить третью мировую, а не развязать. Я благодарен ему за это", — отметил Daveyboi70.
"Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт. Опасный человек. Очень хорошо сказано, президент Байден", — заключил Hunglikeshire.
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В США раскрыли слабость Украины
Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве у польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.
По информации агентства AP, в Польше упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаНАТОИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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