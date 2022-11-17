https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html

"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского

"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022

"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского

Читатели британской газеты Daily Mail приветствовали комментарий президента США Джо Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:04

2022-11-17T16:04

2022-11-17T16:04

в мире

джо байден

владимир зеленский

польша

украина

нато

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail приветствовали комментарий президента США Джо Байдена на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах.По сообщению Белого дома, Байден не счел заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши. Читатели Daily Mail назвали слова американского лидера сигналом, что на Западе больше не верят Киеву."Задай ему, Байден. Зеленский зашел слишком далеко", — написал пользователь под ником American Prince."В этой ситуации Байден прав на все сто!" — добавил Domolar99 в ответ."Наконец-то Байден пытается остановить третью мировую, а не развязать. Я благодарен ему за это", — отметил Daveyboi70."Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт. Опасный человек. Очень хорошо сказано, президент Байден", — заключил Hunglikeshire.Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве у польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.По информации агентства AP, в Польше упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

https://ria.ru/20221117/nato-1832150217.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html

https://ria.ru/20221117/kuleba-1832191583.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, владимир зеленский, польша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше