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Байден отреагировал на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах - РИА Новости, 17.11.2022
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Байден отреагировал на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах
Байден отреагировал на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах - РИА Новости, 17.11.2022
Байден отреагировал на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах
Президент США Джо Байден не счел заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши, об этом говорится в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:47
2022-11-17T12:14
в мире
польша
инцидент с падением ракет в польше
джо байден
владимир зеленский
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден не счел заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши, об этом говорится в сообщении Белого дома."Это не доказательство", — отметил американский политик.Ранее Зеленский сказал, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, где упали две ракеты и погибли два человека. Он призвал допустить представителей Украины к расследованию на месте ЧП и добавил, что "хочет доказательств".Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
https://ria.ru/20221117/intsident-1832094949.html
https://ria.ru/20221116/informatsiya-1832071573.html
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в мире, польша, инцидент с падением ракет в польше, джо байден, владимир зеленский, украина, россия, сша, анджей дуда, нато
В мире, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Анджей Дуда, НАТО
08:47 17.11.2022 (обновлено: 12:14 17.11.2022)
 
Байден отреагировал на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах

Байден отказался верить словам Зеленского об упавших в Польше ракетах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден не счел заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши, об этом говорится в сообщении Белого дома.
"Это не доказательство", — отметил американский политик.
Ранее Зеленский сказал, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, где упали две ракеты и погибли два человека. Он призвал допустить представителей Украины к расследованию на месте ЧП и добавил, что "хочет доказательств".
Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
01:43
Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 21:47
США ожидают получить информацию о деталях ЧП в Польше в ближайшее время
 
В миреПольшаИнцидент с падением ракет в ПольшеДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШААнджей ДудаНАТО
 
 
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