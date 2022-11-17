https://ria.ru/20221117/bayden-1832098622.html
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей - РИА Новости, 17.11.2022
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей
Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов в нижней... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:06
2022-11-17T03:06
2022-11-17T07:30
в мире
джо байден
кевин маккарти
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов."Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей", - говорится в распространенном заявлении главы Белого дома.По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов — 208 мест, судьба еще 9 мандатов пока не определена.Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
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в мире, джо байден, кевин маккарти, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
03:06 17.11.2022 (обновлено: 07:30 17.11.2022)
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей
Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов.
"Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей", - говорится в распространенном заявлении главы Белого дома.
По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов — 208 мест, судьба еще 9 мандатов пока не определена.
Однопартийцы Джо Байдена
ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.
Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.