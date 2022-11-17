Рейтинг@Mail.ru
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/bayden-1832098622.html
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей - РИА Новости, 17.11.2022
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей
Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов в нижней... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:06
2022-11-17T07:30
в мире
джо байден
кевин маккарти
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_0:80:3082:1814_1920x0_80_0_0_742fee98df2a825b0e5b0829ae5ba443.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов."Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей", - говорится в распространенном заявлении главы Белого дома.По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов — 208 мест, судьба еще 9 мандатов пока не определена.Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
https://ria.ru/20221117/respublikantsy-1832097786.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_10f9dbc97a4bd9447947f710584efd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, кевин маккарти, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
03:06 17.11.2022 (обновлено: 07:30 17.11.2022)
 
Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей

Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов.
"Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей", - говорится в распространенном заявлении главы Белого дома.
По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов — 208 мест, судьба еще 9 мандатов пока не определена.
Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.
Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
02:42
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей
 
В миреДжо БайденКевин МаккартиСШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала