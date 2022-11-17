https://ria.ru/20221117/baldwin-1832155216.html

О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм

О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм - РИА Новости, 17.11.2022

О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм

О Галине Хатчинс снимут документальный фильм, пишет Variety. Лента находится в разработке. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:12

2022-11-17T12:12

2022-11-17T12:12

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832150680_0:192:2891:1818_1920x0_80_0_0_9b78a116a7f2cb8b85430d6f4a800433.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. О Галине Хатчинс снимут документальный фильм, пишет Variety. Лента находится в разработке. Полный метр одобрил ее вдовец Мэтт Хатчинс. Режиссер — Рэйчел Мейсон. Фильм предоставит эксклюзивный доступ к профессиональным и личным архивам Галины. Также лента расскажет о роковых съемках вестерна "Ржавчина". Хатчинс погибла при работе над этим проектом в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли Алек Болдуин на репетиции выстрелил из пистолета, который был заряженным настоящими, а не холостыми патронами. Ранение, полученное Галиной, оказалось смертельным.

https://ria.ru/20221028/baldwin-1827428841.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)