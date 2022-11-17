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О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм - РИА Новости, 17.11.2022
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Культура
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О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм
О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм - РИА Новости, 17.11.2022
О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм
О Галине Хатчинс снимут документальный фильм, пишет Variety. Лента находится в разработке. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:12
2022-11-17T12:12
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. О Галине Хатчинс снимут документальный фильм, пишет Variety. Лента находится в разработке. Полный метр одобрил ее вдовец Мэтт Хатчинс. Режиссер — Рэйчел Мейсон. Фильм предоставит эксклюзивный доступ к профессиональным и личным архивам Галины. Также лента расскажет о роковых съемках вестерна "Ржавчина". Хатчинс погибла при работе над этим проектом в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли Алек Болдуин на репетиции выстрелил из пистолета, который был заряженным настоящими, а не холостыми патронами. Ранение, полученное Галиной, оказалось смертельным.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
12:12 17.11.2022
 
О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм

Документальный фильм снимут о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

© AP Photo / Chris PizzelloПортрет Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма "Ржавчина"
Портрет Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. О Галине Хатчинс снимут документальный фильм, пишет Variety. Лента находится в разработке.
Полный метр одобрил ее вдовец Мэтт Хатчинс. Режиссер — Рэйчел Мейсон.
Фильм предоставит эксклюзивный доступ к профессиональным и личным архивам Галины. Также лента расскажет о роковых съемках вестерна "Ржавчина".
Хатчинс погибла при работе над этим проектом в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли Алек Болдуин на репетиции выстрелил из пистолета, который был заряженным настоящими, а не холостыми патронами. Ранение, полученное Галиной, оказалось смертельным.
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:43Культура
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
 
 
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