https://ria.ru/20221117/baldwin-1832155216.html
О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм
О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм - РИА Новости, 17.11.2022
О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм
О Галине Хатчинс снимут документальный фильм, пишет Variety. Лента находится в разработке. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:12
2022-11-17T12:12
2022-11-17T12:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832150680_0:192:2891:1818_1920x0_80_0_0_9b78a116a7f2cb8b85430d6f4a800433.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. О Галине Хатчинс снимут документальный фильм, пишет Variety. Лента находится в разработке. Полный метр одобрил ее вдовец Мэтт Хатчинс. Режиссер — Рэйчел Мейсон. Фильм предоставит эксклюзивный доступ к профессиональным и личным архивам Галины. Также лента расскажет о роковых съемках вестерна "Ржавчина". Хатчинс погибла при работе над этим проектом в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли Алек Болдуин на репетиции выстрелил из пистолета, который был заряженным настоящими, а не холостыми патронами. Ранение, полученное Галиной, оказалось смертельным.
https://ria.ru/20221028/baldwin-1827428841.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832150680_0:929:1243:1861_1920x0_80_0_0_0f8f6cf596008346ef90c80c27213637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
О застреленной Болдуином Галине Хатчинс снимут фильм
Документальный фильм снимут о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс