https://ria.ru/20221117/ates-1832310454.html
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья - РИА Новости, 17.11.2022
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья
Организаторы саммита АТЭС, который проходит в Таиланде, уделили особое внимание экологической составляющей площадки форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:15
2022-11-17T19:15
2022-11-17T19:15
в мире
таиланд
китай
австралия
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832307253_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1883fefef30cd06be221a70da6b289bd.png
БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Организаторы саммита АТЭС, который проходит в Таиланде, уделили особое внимание экологической составляющей площадки форума, передает корреспондент РИА Новости.Так, в пресс-центре форума вместо традиционных кресел установлены картонные стулья, похожие на коробки. Однако они прочные благодаря ребрам жесткости, убедился корреспондент агентства.Кроме того, в павильонах расположены картонные столы и фигуры из пластиковых бутылок, призывающие к борьбе с изменением климата.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.
https://ria.ru/20221112/podgotovka-1831065046.html
https://ria.ru/20221117/sammit-1832164001.html
таиланд
китай
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832307253_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94ffe6d72493f4d64a3b46276438ec2e.png
Экологичные картонные стулья в пресс-центре саммита АТЭС
Экологичные картонные стулья в пресс-центре саммита АТЭС
2022-11-17T19:15
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, китай, австралия, андрей белоусов
В мире, Таиланд, Китай, Австралия, Андрей Белоусов
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья
Организаторы саммита АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья