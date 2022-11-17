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На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья - РИА Новости, 17.11.2022
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На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья - РИА Новости, 17.11.2022
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья
Организаторы саммита АТЭС, который проходит в Таиланде, уделили особое внимание экологической составляющей площадки форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:15
2022-11-17T19:15
в мире
таиланд
китай
австралия
андрей белоусов
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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Организаторы саммита АТЭС, который проходит в Таиланде, уделили особое внимание экологической составляющей площадки форума, передает корреспондент РИА Новости.Так, в пресс-центре форума вместо традиционных кресел установлены картонные стулья, похожие на коробки. Однако они прочные благодаря ребрам жесткости, убедился корреспондент агентства.Кроме того, в павильонах расположены картонные столы и фигуры из пластиковых бутылок, призывающие к борьбе с изменением климата.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.
https://ria.ru/20221112/podgotovka-1831065046.html
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РИА Новости
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5
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Экологичные картонные стулья в пресс-центре саммита АТЭС
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в мире, таиланд, китай, австралия, андрей белоусов
В мире, Таиланд, Китай, Австралия, Андрей Белоусов
19:15 17.11.2022
 
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья

Организаторы саммита АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья

Читать ria.ru в
БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Организаторы саммита АТЭС, который проходит в Таиланде, уделили особое внимание экологической составляющей площадки форума, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в пресс-центре форума вместо традиционных кресел установлены картонные стулья, похожие на коробки. Однако они прочные благодаря ребрам жесткости, убедился корреспондент агентства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 16:57
Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС
Кроме того, в павильонах расположены картонные столы и фигуры из пластиковых бутылок, призывающие к борьбе с изменением климата.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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В МИД рассказали о разногласиях по итоговой декларации саммита АТЭС
 
В миреТаиландКитайАвстралияАндрей Белоусов
 
 
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