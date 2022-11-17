https://ria.ru/20221117/ates-1832310454.html

На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья

На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья - РИА Новости, 17.11.2022

На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья

Организаторы саммита АТЭС, который проходит в Таиланде, уделили особое внимание экологической составляющей площадки форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:15

2022-11-17T19:15

2022-11-17T19:15

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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Организаторы саммита АТЭС, который проходит в Таиланде, уделили особое внимание экологической составляющей площадки форума, передает корреспондент РИА Новости.Так, в пресс-центре форума вместо традиционных кресел установлены картонные стулья, похожие на коробки. Однако они прочные благодаря ребрам жесткости, убедился корреспондент агентства.Кроме того, в павильонах расположены картонные столы и фигуры из пластиковых бутылок, призывающие к борьбе с изменением климата.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.

https://ria.ru/20221112/podgotovka-1831065046.html

https://ria.ru/20221117/sammit-1832164001.html

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Экологичные картонные стулья в пресс-центре саммита АТЭС Экологичные картонные стулья в пресс-центре саммита АТЭС 2022-11-17T19:15 true PT0M24S

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