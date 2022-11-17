https://ria.ru/20221117/ates-1832102014.html

В МИД заявили, что США пытаются привнести в повестку АТЭС тему Украины

В МИД заявили, что США пытаются привнести в повестку АТЭС тему Украины - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД заявили, что США пытаются привнести в повестку АТЭС тему Украины

США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T04:48

2022-11-17T04:48

2022-11-17T04:48

кирилл барский

андрей белоусов

россия

сша

таиланд

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов."К сожалению, традиционно конструктивная работа в рамках АТЭС в этом году омрачена попытками США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии привнести в повестку дня форума "украинский сюжет", а также возложить на Россию ответственность за неблагоприятное положение дел в мировой экономике", - сказал Барский.По словам дипломата, Москва разъясняет партнерам, что рост цен на продовольствие и энергетические товары наблюдаются уже несколько лет и объясняются как вызванными пандемией сбоями в глобальных и региональных стоимостных цепочках, так и "безоглядной "накачкой" мировой экономики ликвидностью в рамках ультралиберальной кредитно-денежной политики эмитентов основных резервных валют"."Эти проблемы самым серьезным образом усугубляются односторонними экономическими рестрикциями, в которых мы, как и все непредвзятые эксперты, видим коренную причину нынешнего экономического кризиса", - отметил он.В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.

https://ria.ru/20221112/podgotovka-1831065046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/ates-1830511663.html

россия

сша

таиланд

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кирилл барский, андрей белоусов, россия, сша, таиланд