В МИД заявили, что США пытаются привнести в повестку АТЭС тему Украины
МИД: США и их союзники пытаются привнести в повестку АТЭС "украинский сюжет"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.
12 ноября, 16:57Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС
"К сожалению, традиционно конструктивная работа в рамках АТЭС в этом году омрачена попытками США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии привнести в повестку дня форума "украинский сюжет", а также возложить на Россию ответственность за неблагоприятное положение дел в мировой экономике", - сказал Барский.
По словам дипломата, Москва разъясняет партнерам, что рост цен на продовольствие и энергетические товары наблюдаются уже несколько лет и объясняются как вызванными пандемией сбоями в глобальных и региональных стоимостных цепочках, так и "безоглядной "накачкой" мировой экономики ликвидностью в рамках ультралиберальной кредитно-денежной политики эмитентов основных резервных валют".
"Эти проблемы самым серьезным образом усугубляются односторонними экономическими рестрикциями, в которых мы, как и все непредвзятые эксперты, видим коренную причину нынешнего экономического кризиса", - отметил он.
В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.