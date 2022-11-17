https://ria.ru/20221117/asad-1832179556.html
Эрдоган прокомментировал возможную встречу с Асадом
Эрдоган прокомментировал возможную встречу с Асадом - РИА Новости, 17.11.2022
Эрдоган прокомментировал возможную встречу с Асадом
Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможной встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом при посредничестве РФ, заявил, что Анкара может... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:03
2022-11-17T13:03
2022-11-17T13:26
россия
в мире
турция
башар асад
цены на нефть
анкара (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_bbb06bc9de4c185725c6c78ca2064d8e.jpg
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможной встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом при посредничестве РФ, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время."В политике не бывает вечных обид, недовольства. Когда придет время, вы сможете сесть, оценить и сделать соответствующее обновление. В настоящее время мы, как Турция, можем пересмотреть наши отношения со странами, с которыми у нас есть проблемы по этим вопросам. Особенно после июньских выборов, когда мы сможем сделать все заново. И, соответственно, мы можем надеяться, что продолжим наш путь в этом направлении", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Индонезии.
https://ria.ru/20221020/spetsoperatsiya-1825472591.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_270:0:2314:1533_1920x0_80_0_0_eb38d8f529ae8026b46ad9f7b8bbe5fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, турция, башар асад, цены на нефть, анкара (провинция)
Россия, В мире, Турция, Башар Асад, Цены на нефть, Анкара (провинция)
13:03 17.11.2022 (обновлено: 13:26 17.11.2022)
Эрдоган прокомментировал возможную встречу с Асадом
Эрдоган оценит возможную встречу с Асадом при посредничестве России, когда придет время