https://ria.ru/20221117/asad-1832179556.html

Эрдоган прокомментировал возможную встречу с Асадом

Эрдоган прокомментировал возможную встречу с Асадом - РИА Новости, 17.11.2022

Эрдоган прокомментировал возможную встречу с Асадом

Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможной встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом при посредничестве РФ, заявил, что Анкара может... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:03

2022-11-17T13:03

2022-11-17T13:26

россия

в мире

турция

башар асад

цены на нефть

анкара (провинция)

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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможной встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом при посредничестве РФ, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время."В политике не бывает вечных обид, недовольства. Когда придет время, вы сможете сесть, оценить и сделать соответствующее обновление. В настоящее время мы, как Турция, можем пересмотреть наши отношения со странами, с которыми у нас есть проблемы по этим вопросам. Особенно после июньских выборов, когда мы сможем сделать все заново. И, соответственно, мы можем надеяться, что продолжим наш путь в этом направлении", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Индонезии.

https://ria.ru/20221020/spetsoperatsiya-1825472591.html

россия

турция

анкара (провинция)

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