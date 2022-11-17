https://ria.ru/20221117/arest-1832137217.html

Бывшего главу Минздрава Иркутской области арестовали по делу о взятке

Бывшего главу Минздрава Иркутской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 17.11.2022

Бывшего главу Минздрава Иркутской области арестовали по делу о взятке

Бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве и получении взятки в семь миллионов рублей,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:48

2022-11-17T10:48

2022-11-17T10:48

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ИРКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве и получении взятки в семь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.Ранее Сандаков был задержан по статье о мошенничестве в особо крупном размере при закупке медоборудования."Прокуратура поддержала ходатайство органов следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кировский районный суд г. Иркутска с учетом мнения прокурора заключил бывшего министра под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области, директора коммерческой организации и других лиц, подозреваемых в мошенничестве. В 2021 году при закупке медоборудования обвиняемые, используя свои служебные полномочия, искусственно завысили начальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения. Разница в цене составила более 10 миллионов рублей.Также сообщается, что Сандакову предъявлено обвинение в получении от коммерческой организации через посредника незаконного денежного вознаграждения в 7 миллионов рублей за заключение государственного контракта министерством здравоохранения на поставку диагностического медицинского оборудования стоимостью более 150 миллионов рублей.Как сообщает прокуратура, решение суда в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20221117/kriminal-1831960149.html

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html

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происшествия, иркутская область, иркутск, россия