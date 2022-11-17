13:21 17.11.2022 (обновлено: 14:22 17.11.2022)
Арбитраж в деле с финской Gasum признал указ Путина об оплате газа в рублях
Арбитраж в Стокгольме обязал финскую Gasum выплатить долг "Газпром экспорту"
Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Арбитраж в Стокгольме обязал финскую госкомпанию Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность более 300 миллионов евро, признав правомерной приостановку поставок из-за отказа платить за газ в рублях, сообщила российская госкорпорация.
"Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал "Газум" выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Инстанция также признала издание указа Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газ на рубли обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом, арбитраж подтвердил правомерность действий российской стороны, которая 21 мая остановила передачу топлива в Финляндию из-за отказа Gasum принимать новые условия оплаты.
"Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками", — заключили в "Газпроме".
Уточняется, что решение принято 14 ноября.
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если покупатели из недружественных стран не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
"Газпром экспорт" в апреле уведомил Gasum об изменении условий, однако финская компания их не приняла. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решил передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.
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