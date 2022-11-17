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Арбитраж в деле с финской Gasum признал указ Путина об оплате газа в рублях - РИА Новости, 17.11.2022
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Арбитраж в деле с финской Gasum признал указ Путина об оплате газа в рублях
Арбитраж в деле с финской Gasum признал указ Путина об оплате газа в рублях - РИА Новости, 17.11.2022
Арбитраж в деле с финской Gasum признал указ Путина об оплате газа в рублях
Арбитраж в Стокгольме обязал финскую госкомпанию Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность более 300 миллионов евро, признав правомерной приостановку... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:21
2022-11-17T14:22
экономика
россия
стокгольм (город)
газпром
gasum
финляндия
газпром экспорт
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Арбитраж в Стокгольме обязал финскую госкомпанию Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность более 300 миллионов евро, признав правомерной приостановку поставок из-за отказа платить за газ в рублях, сообщила российская госкорпорация."Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал "Газум" выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале "Газпрома".Инстанция также признала издание указа Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газ на рубли обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом, арбитраж подтвердил правомерность действий российской стороны, которая 21 мая остановила передачу топлива в Финляндию из-за отказа Gasum принимать новые условия оплаты."Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками", — заключили в "Газпроме".Уточняется, что решение принято 14 ноября.Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если покупатели из недружественных стран не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам."Газпром экспорт" в апреле уведомил Gasum об изменении условий, однако финская компания их не приняла. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решил передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.
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экономика, россия, стокгольм (город), газпром, gasum, финляндия, газпром экспорт, владимир путин
Экономика, Россия, Стокгольм (город), Газпром, Gasum, Финляндия, Газпром Экспорт, Владимир Путин
13:21 17.11.2022 (обновлено: 14:22 17.11.2022)
 
Арбитраж в деле с финской Gasum признал указ Путина об оплате газа в рублях

Арбитраж в Стокгольме обязал финскую Gasum выплатить долг "Газпром экспорту"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Арбитраж в Стокгольме обязал финскую госкомпанию Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность более 300 миллионов евро, признав правомерной приостановку поставок из-за отказа платить за газ в рублях, сообщила российская госкорпорация.
"Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал "Газум" выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Инстанция также признала издание указа Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газ на рубли обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом, арбитраж подтвердил правомерность действий российской стороны, которая 21 мая остановила передачу топлива в Финляндию из-за отказа Gasum принимать новые условия оплаты.
"Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками", — заключили в "Газпроме".
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 18:22
"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты
Уточняется, что решение принято 14 ноября.
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если покупатели из недружественных стран не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
"Газпром экспорт" в апреле уведомил Gasum об изменении условий, однако финская компания их не приняла. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решил передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 06:12
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
 
ЭкономикаРоссияСтокгольм (город)ГазпромGasumФинляндияГазпром ЭкспортВладимир Путин
 
 
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