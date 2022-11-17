https://ria.ru/20221117/ammiakoprovod-1832116955.html

Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД

Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022

Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД

Аммиакопровод Тольятти-Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:10

2022-11-17T09:10

2022-11-17T11:52

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

сергей вершинин

украина

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аммиакопровод Тольятти-Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.Ранее в четверг появилась информация о якобы продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.На этом фоне западные СМИ сообщили, что возобновление зерновой сделки не включает экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса.Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля, заявил Вершинин, отвечая на вопрос, были ли получены гарантии от ООН о том, что работа аммиакопровода будет восстановлена."Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода "Тольятти -Одесса"… По имеющейся информации, трубопровод находится в исправном состоянии и технически может быть перезапущен. При этом следует отметить, что речь идет об исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями", - сказал замминистра.Вершинин отметил, что поставляемого ежегодно по аммиакопроводу сырья достаточного для производства около 12 миллион тонн удобрений для обеспечения продовольствием около 100 миллионов человек.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220919/peregovory-1817764724.html

https://ria.ru/20220916/ammiak-1817431922.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, сергей вершинин, украина, россия