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Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022
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Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД
Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022
Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД
Аммиакопровод Тольятти-Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:10
2022-11-17T11:52
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
сергей вершинин
украина
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аммиакопровод Тольятти-Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.Ранее в четверг появилась информация о якобы продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.На этом фоне западные СМИ сообщили, что возобновление зерновой сделки не включает экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса.Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля, заявил Вершинин, отвечая на вопрос, были ли получены гарантии от ООН о том, что работа аммиакопровода будет восстановлена."Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода "Тольятти -Одесса"… По имеющейся информации, трубопровод находится в исправном состоянии и технически может быть перезапущен. При этом следует отметить, что речь идет об исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями", - сказал замминистра.Вершинин отметил, что поставляемого ежегодно по аммиакопроводу сырья достаточного для производства около 12 миллион тонн удобрений для обеспечения продовольствием около 100 миллионов человек.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220919/peregovory-1817764724.html
https://ria.ru/20220916/ammiak-1817431922.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, сергей вершинин, украина, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика, Сергей Вершинин, Украина, Россия
09:10 17.11.2022 (обновлено: 11:52 17.11.2022)
 
Аммиакопровод Тольятти — Одесса может быть перезапущен, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: аммиакопровод Тольятти — Одесса исправен и может быть перезапущен

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в медиабанкПредприятие ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ)
Предприятие ОАО Тольяттиазот (ТОАЗ) - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Предприятие ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аммиакопровод Тольятти-Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Ранее в четверг появилась информация о якобы продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.
На этом фоне западные СМИ сообщили, что возобновление зерновой сделки не включает экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса.
Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля, заявил Вершинин, отвечая на вопрос, были ли получены гарантии от ООН о том, что работа аммиакопровода будет восстановлена.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 09:11
Гутерреш рассказал о переговорах по экспорту российского аммиака
"Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода "Тольятти -Одесса"… По имеющейся информации, трубопровод находится в исправном состоянии и технически может быть перезапущен. При этом следует отметить, что речь идет об исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями", - сказал замминистра.
Вершинин отметил, что поставляемого ежегодно по аммиакопроводу сырья достаточного для производства около 12 миллион тонн удобрений для обеспечения продовольствием около 100 миллионов человек.
Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.
Читайте полный текст интервью >>
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаСергей ВершининУкраинаРоссия
 
 
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