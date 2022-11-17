https://ria.ru/20221117/ammiak-1832155115.html

Зеленский назвал условие для возобновления российского транзита аммиака

Зеленский назвал условие для возобновления российского транзита аммиака - РИА Новости, 17.11.2022

Зеленский назвал условие для возобновления российского транзита аммиака

Владимир Зеленский заявил, что может согласиться на транзит аммиака через Украину при условии решения вопроса обмена пленными по формуле "всех на всех". РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:46

2022-11-17T11:46

2022-11-17T11:55

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что может согласиться на транзит аммиака через Украину при условии решения вопроса обмена пленными по формуле "всех на всех"."Соглашение о транзите аммиака. Мы может на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким", - сказал Зеленский во время выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022.Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в интервью РИА Новости заявил, что аммиакопровод Тольятти-Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке, при этом транзит нельзя обставлять предварительными условиями. По его словам, поставляемого ежегодно по аммиакопроводу сырья достаточного для производства около 12 миллионов тонн удобрений для обеспечения продовольствием около 100 миллионов человек.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.

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Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, россия