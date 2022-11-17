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Отбирать активы у всех уехавших бизнесменов нельзя, заявил депутат

Отбирать активы у всех уехавших бизнесменов нельзя, заявил депутат - РИА Новости, 17.11.2022

Отбирать активы у всех уехавших бизнесменов нельзя, заявил депутат

Нельзя отбирать активы у всех уехавших из РФ бизнесменов, нужно разделять категории людей и обратить внимание на тех, кто наносит реальный вред экономике,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:12

2022-11-17T11:12

2022-11-17T11:12

султан хамзаев

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госдума рф

единая россия

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Нельзя отбирать активы у всех уехавших из РФ бизнесменов, нужно разделять категории людей и обратить внимание на тех, кто наносит реальный вред экономике, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев (ЕР).Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять доходы уехавших из РФ бизнесменов на ведение специальной военной операции, с таким предложением он обратился в правительство (документ имеется в распоряжении РИА Новости)."Считаю, что здесь важно разделять несколько категорий "уехавших" из России. Одно дело заморозить и направить на нужды наших бойцов активы уехавших из России и критикующих нашу страну бизнесменов, тех, кто отказался от гражданства и прочее, предателей. Здесь – бесспорно. Другое – у бизнесменов, которые могли уехать из страны по тем или иным причинам. Забирать у своих же граждан – нельзя", - считает депутат.Политик добавил, что в этом вопросе нужно сосредоточить внимание на тех, кто реально наносит урон экономике РФ – на транснациональные компании, которые ушли из России, но чьи активы остались в стране."Активы этих компаний гораздо ценнее, чем погоня за счётами уехавших бизнесменов. Конечная стоимость их активов значительно больше", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

https://ria.ru/20221116/afganistan-1831859714.html

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султан хамзаев, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, экономика