https://ria.ru/20221117/akter-1832103926.html
В США Зеленского назвали "грязным актером" после обвинений в адрес России
В США Зеленского назвали "грязным актером" после обвинений в адрес России - РИА Новости, 17.11.2022
В США Зеленского назвали "грязным актером" после обвинений в адрес России
Владимир Зеленский – "грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую войну" — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T06:03
2022-11-17T06:03
2022-11-17T07:52
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский – "грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую войну" — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше его описала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.Зеленский, комментируя ранее инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией."Вчера Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение", - выразила мнение она. Таким образом Оуэнс отреагировала на попытки Зеленского возложить вину на Россию за упавшую в Польше украинскую ракету."Он (Зеленский – Прим. ред.) грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем", - написала журналистка. От последствий лжи (Зеленского – Прим. ред.) страдают украинцы, россияне и американцы, резюмировала Оуэнс.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, польша, россия, украина, мид польши, g7
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Польша, Россия, Украина, МИД Польши, G7
06:03 17.11.2022 (обновлено: 07:52 17.11.2022)
В США Зеленского назвали "грязным актером" после обвинений в адрес России
Ведущая Fox Оуэнс назвала Зеленского "грязным актером" после обвинений в адрес России
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский – "грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую войну" — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше его описала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.
Зеленский, комментируя ранее инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией.
"Вчера Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение", - выразила мнение она. Таким образом Оуэнс отреагировала на попытки Зеленского возложить вину на Россию за упавшую в Польше украинскую ракету.
"Он (Зеленский – Прим. ред.) грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем", - написала журналистка. От последствий лжи (Зеленского – Прим. ред.) страдают украинцы, россияне и американцы, резюмировала Оуэнс.
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве
на границе с Украиной
. В результате ЧП погибли два человека.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши
заявили, что упали ракеты российского производства.
Как сообщил президент США Джо Байден
по итогам экстренной встречи лидеров стран G7
, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне
заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.