22:44 16.11.2022 (обновлено: 23:28 16.11.2022)
Зеленский заявил, что мотивирует войска отказом от эвакуации населения
Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в эфире единого украинского телемарафона, что отказался эвакуировать людей из городов для поднятия боевого духа войск.
По словам Зеленского, в начале российской спецоперации украинские власти рассматривали подобный план действий. В частности, речь шла о полном вывозе населения и консервации инфраструктуры Киева.
"Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?.. Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают?" — сказал президент.
При этом Зеленский отметил, что не считает это решение тактикой "живого щита".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал он, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.