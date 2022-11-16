https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1832062212.html

Зеленский настаивает, что Украина непричастна к падению ракеты в Польше

Зеленский настаивает, что Украина непричастна к падению ракеты в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Зеленский настаивает, что Украина непричастна к падению ракеты в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к падению ракет в Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:42

2022-11-16T20:42

2022-11-16T20:48

политика

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польша

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к падению ракет в Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя. Об этом пишет газета "Страна".Он призвал предоставить Киеву доступ к месту падения снарядов для участия в расследовании инцидента. Кроме того, Зеленский призвал "быть справедливыми" и сначала доказать вину сил ПВО республики.Ранее польские СМИ сообщили о падении двух снарядов в Люблинском воеводстве на границе со Львовской областью. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства Associated Press, это были ракеты противовоздушной обороны ВСУ. Позже украинская армия проинформировала США и других западных союзников, что пыталась перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, передал телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832058084.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, польша, украина, вооруженные силы украины, зрк с-300