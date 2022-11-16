20:42 16.11.2022 (обновлено: 20:48 16.11.2022)
Зеленский настаивает, что Украина непричастна к падению ракеты в Польше
Президент Зеленский настаивает на непричастности Украины к ракетному удару по Польше
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к падению ракет в Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя. Об этом пишет газета "Страна".
"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — заверил украинский лидер.
Он призвал предоставить Киеву доступ к месту падения снарядов для участия в расследовании инцидента. Кроме того, Зеленский призвал "быть справедливыми" и сначала доказать вину сил ПВО республики.
Ранее польские СМИ сообщили о падении двух снарядов в Люблинском воеводстве на границе со Львовской областью. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства Associated Press, это были ракеты противовоздушной обороны ВСУ. Позже украинская армия проинформировала США и других западных союзников, что пыталась перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, передал телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.
Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.