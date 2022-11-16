https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831816173.html
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой - РИА Новости, 16.11.2022
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 в семь раз превышало по длительности речь других членов организации, а то, что он говорил, это абсурдистика,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:46
2022-11-16T08:46
2022-11-16T08:46
владимир зеленский
большая двадцатка
россия
саммит g20
сергей лавров
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 в семь раз превышало по длительности речь других членов организации, а то, что он говорил, это абсурдистика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Выступление Зеленского в семь раз превышало ту норму, которая была выделена членам "двадцатки" на выступление. Я должна напоминать, кто является членами "двадцатки"? Россия, Китай, США, Бразилия, Германия, Турция, Саудовская Аравия. Мне кажется, достаточно. Вот каждому руководителю этих крупнейших стран и экономик, которые на протяжении 14 лет своими деньгами, ресурсами, возможностями восстанавливали разрушенные США экономику, подорванную в 2008 году, - им было выделено 3 минуты на выступление. А вот эта наглость киевского режима выступала 20 минут", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."Про то, что в этом выступлении было, я даже говорить не хочу, потому что это какая-то абсурдистика, но мы уже это слышали и знаем. Просто для вашего понимания: прийти туда, куда не звали, забраться к тем, кем ты не являешься, выдать себя за несуществующего персонажа и дальше навязывать всем свою болезненную точку зрения", - указала Захарова.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал речь Владимира Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки G20. Ранее Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". Он призвал к прекращению огня, но при этом добавил, что никакого "Минска-3" с Россией не будет.
https://ria.ru/20221115/syp-1831676449.html
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831776755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, большая двадцатка, россия, саммит g20, сергей лавров, мария захарова, в мире
Владимир Зеленский, Большая двадцатка, Россия, Саммит G20, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Представитель МИД Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Выступление Владимира Зеленского на саммите G20 в семь раз превышало по длительности речь других членов организации, а то, что он говорил, это абсурдистика, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выступление Зеленского в семь раз превышало ту норму, которая была выделена членам "двадцатки" на выступление. Я должна напоминать, кто является членами "двадцатки"? Россия, Китай, США, Бразилия, Германия, Турция, Саудовская Аравия. Мне кажется, достаточно. Вот каждому руководителю этих крупнейших стран и экономик, которые на протяжении 14 лет своими деньгами, ресурсами, возможностями восстанавливали разрушенные США экономику, подорванную в 2008 году, - им было выделено 3 минуты на выступление. А вот эта наглость киевского режима выступала 20 минут", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
"Про то, что в этом выступлении было, я даже говорить не хочу, потому что это какая-то абсурдистика, но мы уже это слышали и знаем. Просто для вашего понимания: прийти туда, куда не звали, забраться к тем, кем ты не являешься, выдать себя за несуществующего персонажа и дальше навязывать всем свою болезненную точку зрения", - указала Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее назвал речь Владимира Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки G20. Ранее Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". Он призвал к прекращению огня, но при этом добавил, что никакого "Минска-3" с Россией не будет.