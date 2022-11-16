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Зеленский заявил, что Киев и Варшава расследуют падение ракет - РИА Новости, 16.11.2022
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Зеленский заявил, что Киев и Варшава расследуют падение ракет
Зеленский заявил, что Киев и Варшава расследуют падение ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Зеленский заявил, что Киев и Варшава расследуют падение ракет
Владимир Зеленский после разговора с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что Киев и Варшава устанавливают факты произошедшего в Люблинском воеводстве на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:28
2022-11-16T02:30
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский после разговора с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что Киев и Варшава устанавливают факты произошедшего в Люблинском воеводстве на границе с Украиной."У меня состоялся телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой... Мы обменялись доступной информацией и устанавливаем все факты", - написал он в Twitter.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/raketa-1831798464.html
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в мире, анджей дуда, владимир зеленский, алексей леонков, польша, украина, киев, министерство обороны сша, зрк с-300, нато
В мире, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Алексей Леонков, Польша, Украина, Киев, Министерство обороны США, ЗРК С-300, НАТО
02:28 16.11.2022 (обновлено: 02:30 16.11.2022)
 
Зеленский заявил, что Киев и Варшава расследуют падение ракет

Зеленский: Киев и Варшава устанавливают факты произошедшего в Люблинском воеводстве

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский после разговора с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что Киев и Варшава устанавливают факты произошедшего в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.
"У меня состоялся телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой... Мы обменялись доступной информацией и устанавливаем все факты", - написал он в Twitter.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
02:19
МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства"
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
01:59
Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет
 
В миреАнджей ДудаВладимир ЗеленскийАлексей ЛеонковПольшаУкраинаКиевМинистерство обороны СШАЗРК С-300НАТО
 
 
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