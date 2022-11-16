https://ria.ru/20221116/zarplata-1831875946.html

Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции

Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции - РИА Новости, 16.11.2022

Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции

Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6%, это несколько ниже инфляции, заявила замглавы Минтруда РФ Елена... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:54

2022-11-16T11:54

2022-11-16T11:56

экономика

зарплата

россия

федерация независимых профсоюзов россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6%, это несколько ниже инфляции, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова."Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", - сказала она на генсовете ФНПР.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию.

https://ria.ru/20221116/profsoyuzy-1831860836.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, зарплата, россия, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество