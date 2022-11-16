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Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции - РИА Новости, 16.11.2022
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Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции
Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции - РИА Новости, 16.11.2022
Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции
Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6%, это несколько ниже инфляции, заявила замглавы Минтруда РФ Елена... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:54
2022-11-16T11:56
экономика
зарплата
россия
федерация независимых профсоюзов россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6%, это несколько ниже инфляции, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова."Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", - сказала она на генсовете ФНПР.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию.
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экономика, зарплата, россия, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Экономика, Зарплата, Россия, Федерация независимых профсоюзов России, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
11:54 16.11.2022 (обновлено: 11:56 16.11.2022)
 
Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции

Замглавы Минтруда Мухтиярова: по итогам 2022 года рост зарплаты ожидается на уровне 11,6%

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6%, это несколько ниже инфляции, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.
"Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", - сказала она на генсовете ФНПР.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию.
Зарплата - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:14
Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат
 
ЭкономикаЗарплатаРоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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