https://ria.ru/20221116/zaderzhanie-1831815238.html

В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона

В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона - РИА Новости, 16.11.2022

В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:38

2022-11-16T08:38

2022-11-16T08:38

происшествия

иркутская область

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ региона.СК расследует уголовное дело в отношении должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области, директора коммерческой организации и иных лиц. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере при закупке медоборудования. В 2021 году обвиняемые, используя свои служебные полномочия, искусственно завысили начальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения. Аффелированная с участниками аукциона коммерческая фирма получила контракт и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 млн рублей. При расследовании установлена причастность к мошенничеству бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова."Следователями СК в порядке ст.91 УПК РФ задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, занимавший данный пост до 30.12.2021. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче Якову Сандакову взятки в размере 7 миллионов рублей. Взятка предназначалась за оказание помощи при заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и коммерческой организацией при приобретении эндоскопической системы стоимостью более 150 млн рублей. Передача взятки состоялась в 2022 году после реализации государственного контракта.В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми. Всего по вышеуказанным уголовным делам проходят семь фигурантов.

https://ria.ru/20221111/moshennichestvo-1830965179.html

https://realty.ria.ru/20221111/srok-1830757087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)