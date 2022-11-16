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В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона - РИА Новости, 16.11.2022
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В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона - РИА Новости, 16.11.2022
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:38
2022-11-16T08:38
происшествия
иркутская область
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ региона.СК расследует уголовное дело в отношении должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области, директора коммерческой организации и иных лиц. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере при закупке медоборудования.&nbsp; В 2021 году обвиняемые, используя свои служебные полномочия, искусственно завысили начальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения. Аффелированная с участниками аукциона коммерческая фирма получила контракт и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 млн рублей. При расследовании установлена причастность к мошенничеству бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова."Следователями СК в порядке ст.91 УПК РФ задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, занимавший данный пост до 30.12.2021. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче Якову Сандакову взятки в размере 7 миллионов рублей. Взятка предназначалась за оказание помощи при заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и коммерческой организацией при приобретении эндоскопической системы стоимостью более 150 млн рублей. Передача взятки состоялась в 2022 году после реализации государственного контракта.В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми. Всего по вышеуказанным уголовным делам проходят семь фигурантов.
https://ria.ru/20221111/moshennichestvo-1830965179.html
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происшествия, иркутская область, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
08:38 16.11.2022
 
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона

Бывшего министра здравоохранения Иркутской области задержали по статье о мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ региона.
СК расследует уголовное дело в отношении должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области, директора коммерческой организации и иных лиц. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере при закупке медоборудования.  В 2021 году обвиняемые, используя свои служебные полномочия, искусственно завысили начальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения. Аффелированная с участниками аукциона коммерческая фирма получила контракт и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 млн рублей. При расследовании установлена причастность к мошенничеству бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова.
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"Следователями СК в порядке ст.91 УПК РФ задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, занимавший данный пост до 30.12.2021. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче Якову Сандакову взятки в размере 7 миллионов рублей. Взятка предназначалась за оказание помощи при заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и коммерческой организацией при приобретении эндоскопической системы стоимостью более 150 млн рублей. Передача взятки состоялась в 2022 году после реализации государственного контракта.
В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми. Всего по вышеуказанным уголовным делам проходят семь фигурантов.
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