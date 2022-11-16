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Самарский "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей - РИА Новости, 16.11.2022
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Самарский "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей
Самарский "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей - РИА Новости, 16.11.2022
Самарский "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей
Самарский завод "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в среду отметил 110-летний юбилей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:34
2022-11-16T18:45
экономика
технологии
владимир путин
дмитрий азаров
владимир артяков
самарская область
россия
объединенная двигателестроительная корпорация
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САМАРА, 16 ноя – РИА Новости. Самарский завод "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в среду отметил 110-летний юбилей, сообщает пресс-служба правительства региона."В среду, 16 ноября, многотысячный коллектив, ветераны, руководство и партнеры компании "ОДК-Кузнецов" отмечают 110-летний юбилей предприятия – без отрыва от производства", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, поздравление сотрудникам и ветеранам "ОДК-Кузнецов" направил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад нынешнего поколения заводчан, которые "с полной отдачей широко внедряют передовые идеи и разработки, реализует перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний".По данным пресс-службы, на протяжении последних лет в ПАО "ОДК-Кузнецов" проводится масштабная реконструкция производства: капитальный ремонт существующих корпусов, строительство новых, замена оборудования на современное и высокопроизводительное. ПАО "ОДК-Кузнецов" обеспечено космическими и государственными заказами до 2027 года. Коллективу предприятия в ближайшие годы предстоит решить ключевые задачи, в том числе по созданию двигателей НК-361 для газотурбовоза в рамках сотрудничества с ОАО "РЖД", по повышению надежности индустриальных двигателей для ПАО "Газпром"."Такие изменения были бы невозможны без госкорпорации "Ростех". Сегодня открываются новые цеха, но на этом развитие предприятия не останавливается. Вы знаете, что на площадке в Управленческом формируются компетенции инженерно-конструкторских кадров ОДК. Это еще одна точка роста для всей губернии", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.По информации пресс-службы, в этом году на заводе проведена реконструкция и техническое перевооружение части действующего инструментального производства предприятия, в рамках которых было приобретено более 30 единиц высокоточного и высокопроизводительного оборудования. На предприятии также ведется возведение новых корпусов. В этом году завершено строительство сварочного производства, в котором расположилось сразу 9 участков."Сегодня более 40% сотрудников завода – это молодые люди, даже девушки, которые стоят у станков, делают хорошее, большое и нужное дело для страны. Здесь организовано современное производство, применяются новые технологии. И, безусловно, та продукция, те двигатели, которые вы выпускаете, сегодня востребованы везде. Считаю, что в последующие годы модернизация производства обеспечит дальнейший рост производимой продукции", – приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.
https://ria.ru/20221112/samara-1831073461.html
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экономика, технологии, владимир путин, дмитрий азаров, владимир артяков, самарская область, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, ржд
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Владимир Артяков, Самарская область, Россия, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, РЖД
18:34 16.11.2022 (обновлено: 18:45 16.11.2022)
 
Самарский "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей

Самарский завод "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей

© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский завод "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей
Самарский завод ОДК-Кузнецов отметил 110-летний юбилей
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Самарский завод "ОДК-Кузнецов" отметил 110-летний юбилей
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 ноя – РИА Новости. Самарский завод "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в среду отметил 110-летний юбилей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В среду, 16 ноября, многотысячный коллектив, ветераны, руководство и партнеры компании "ОДК-Кузнецов" отмечают 110-летний юбилей предприятия – без отрыва от производства", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, поздравление сотрудникам и ветеранам "ОДК-Кузнецов" направил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад нынешнего поколения заводчан, которые "с полной отдачей широко внедряют передовые идеи и разработки, реализует перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний".
По данным пресс-службы, на протяжении последних лет в ПАО "ОДК-Кузнецов" проводится масштабная реконструкция производства: капитальный ремонт существующих корпусов, строительство новых, замена оборудования на современное и высокопроизводительное. ПАО "ОДК-Кузнецов" обеспечено космическими и государственными заказами до 2027 года. Коллективу предприятия в ближайшие годы предстоит решить ключевые задачи, в том числе по созданию двигателей НК-361 для газотурбовоза в рамках сотрудничества с ОАО "РЖД", по повышению надежности индустриальных двигателей для ПАО "Газпром".
"Такие изменения были бы невозможны без госкорпорации "Ростех". Сегодня открываются новые цеха, но на этом развитие предприятия не останавливается. Вы знаете, что на площадке в Управленческом формируются компетенции инженерно-конструкторских кадров ОДК. Это еще одна точка роста для всей губернии", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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По информации пресс-службы, в этом году на заводе проведена реконструкция и техническое перевооружение части действующего инструментального производства предприятия, в рамках которых было приобретено более 30 единиц высокоточного и высокопроизводительного оборудования. На предприятии также ведется возведение новых корпусов. В этом году завершено строительство сварочного производства, в котором расположилось сразу 9 участков.
"Сегодня более 40% сотрудников завода – это молодые люди, даже девушки, которые стоят у станков, делают хорошее, большое и нужное дело для страны. Здесь организовано современное производство, применяются новые технологии. И, безусловно, та продукция, те двигатели, которые вы выпускаете, сегодня востребованы везде. Считаю, что в последующие годы модернизация производства обеспечит дальнейший рост производимой продукции", – приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.
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ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинДмитрий АзаровВладимир АртяковСамарская областьРоссияОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехРЖД
 
 
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