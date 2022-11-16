https://ria.ru/20221116/winslet-1832015019.html

Кейт Уинслет снялась в одном проекте с дочерью

Кейт Уинслет снялась в одном проекте с дочерью - РИА Новости, 16.11.2022

Кейт Уинслет снялась в одном проекте с дочерью

Вышел трейлер проекта "Я — Рут". Главные роли исполнили Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон. Это их первая совместная картина. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:50

2022-11-16T18:50

2022-11-16T18:50

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер проекта "Я — Рут". Главные роли исполнили Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон. Это их первая совместная картина. Они сыграли мать и дочь. Героиня Уинслет переживает из-за того, что ее ребенок (Триплтон) все больше отдаляется от нее и замыкается в себе. Причина — давление социальных сетей. Трейлер очень эмоциональныq. В нем показаны ссоры, слезы и моменты доверительных сцен. Уинслет также приняла участие в создании сценария. Она работала над ним с режиссером проекта Домиником Сэвиджем. Вместе они придумали историю об эндемическом кризисе ментального здоровья, затрагивающем молодежь. "Я — Рут" входит в антологию "Я есть", каждый эпизод которой посвящен новой героине. Ранее участие в проекте принимала, например, Джемма Чан.

https://ria.ru/20221116/korona-1831970030.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кейт уинслет, кино и сериалы, знаменитости, звезды