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Кейт Уинслет снялась в одном проекте с дочерью
Кейт Уинслет снялась в одном проекте с дочерью - РИА Новости, 16.11.2022
Кейт Уинслет снялась в одном проекте с дочерью
Вышел трейлер проекта "Я — Рут". Главные роли исполнили Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон. Это их первая совместная картина. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:50
2022-11-16T18:50
2022-11-16T18:50
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер проекта "Я — Рут". Главные роли исполнили Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон. Это их первая совместная картина. Они сыграли мать и дочь. Героиня Уинслет переживает из-за того, что ее ребенок (Триплтон) все больше отдаляется от нее и замыкается в себе. Причина — давление социальных сетей. Трейлер очень эмоциональныq. В нем показаны ссоры, слезы и моменты доверительных сцен. Уинслет также приняла участие в создании сценария. Она работала над ним с режиссером проекта Домиником Сэвиджем. Вместе они придумали историю об эндемическом кризисе ментального здоровья, затрагивающем молодежь. "Я — Рут" входит в антологию "Я есть", каждый эпизод которой посвящен новой героине. Ранее участие в проекте принимала, например, Джемма Чан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кейт уинслет, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кейт Уинслет, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Кейт Уинслет снялась в одном проекте с дочерью
Вышел трейлер проекта "Я — Рут" с Кейт Уинслет и ее дочерью Мией Триплтон
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер проекта "Я — Рут". Главные роли исполнили Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон. Это их первая совместная картина.
Они сыграли мать и дочь. Героиня Уинслет переживает из-за того, что ее ребенок (Триплтон) все больше отдаляется от нее и замыкается в себе. Причина — давление социальных сетей.
Трейлер очень эмоциональныq. В нем показаны ссоры, слезы и моменты доверительных сцен.
Уинслет также приняла участие в создании сценария. Она работала над ним с режиссером проекта Домиником Сэвиджем. Вместе они придумали историю об эндемическом кризисе ментального здоровья, затрагивающем молодежь.
"Я — Рут" входит в антологию "Я есть", каждый эпизод которой посвящен новой героине. Ранее участие в проекте принимала, например, Джемма Чан.